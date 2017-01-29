Eyüpspor 0 - Kastamonuspor 1966 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 20. haftasında Eyüpspor ile Kastamonuspor 1966 Eyüp Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kastamonuspor 1966 1-0 kazandı.
Eyüpspor: Mahmut Demirgan, Dede Çelik, Hasan Güleryüz, Muharrem Doğan, Semih Güler, Bilal Gülden, Gencay Erten (84' Gökhan Kılınç), Erkan Yetişmiş (67' Mehmet Tosun), Cem Ekinci, Erhan Aydın (46' Atakan Arslan), Ramazan Çevik
Teknik Direktör: Erdoğan Yılmaz
Haberleri İstatistikleri
Kastamonuspor 1966: Oğuzhan Bahadır, İbrahim Kaş, Erkan Sekman, Kerem Şeras (59' Ufuk Özbek), Batuhan İşçiler, Mehmet Çakır, Salih Sefercik, Alaaddin Okumuş, Hasan Ayaroğlu, Arda Havar (65' Faruk Öcal), Yaşar Çetin (77' İskender Alın)
Teknik Direktör: Ziyaeddin Doğan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Karatutlu, M.murat Emre, Mustafa Onur Özgenç, Mikail Meşe
Gol: DK 19: Mehmet Çakır (Kastamonuspor 1966)
Sarı Kartlar: DK 24: Erkan Yetişmiş (Eyüpspor), DK 67: Bilal Gülden (Eyüpspor), DK 67: Salih Sefercik (Kastamonuspor 1966), DK 74: Cem Ekinci (Eyüpspor), DK 79: İbrahim Kaş (Kastamonuspor 1966)
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