Pendikspor 2 - Z. Kömürspor 2
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PENDİKSPOR 2 - Z. KÖMÜRSPOR 2

Pendikspor 2 - Z. Kömürspor 2

TFF 2. Lig Beyaz Grup 20. haftasında Pendikspor ile Z. Kömürspor Pendik Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Pendikspor 2 - Z. Kömürspor 2

TFF 2. Lig Beyaz Grup 20. haftasında Pendikspor ile Z. Kömürspor Pendik Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Pendikspor: Mehmet Cinpir, Cemil Vatansever (64' Süheyl Çetin), Yasin Görkem Arslan (64' Tayfur Emre Yılmaz), Hakan Akbaş, Ramiz Ok, Zeki Korkmaz, Umut Eskiköy, Mehmet Alaeddinoğlu, Azad Filiz, Anıl Şahin, Sinan Kurumuş (80' Hayrullah Akyel)

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

Z. Kömürspor: Osman Kurtuldu, Selçuk Vural (87' Furkan Aydın), Okan Duran, Erdinç Pekgöz, Ercan Çoşkun, Sefa Aksoy (81' Hüseyin Yılmaz), Mert Caymaz, Turan Yılmaz, Batuhan Otyıldız (46' Sinan Uzun), Onur Eriş, Okan Eken

Teknik Direktör: Şenol Demir

Hakem: Veli Karakaya, Koray Can Karadedeli, Yusuf Doğan, Ulaş Aksoy

Goller: DK 45: Onur Eriş (Z. Kömürspor), DK 72: Mehmet Alaeddinoğlu (Pendikspor), DK 76: Mehmet Alaeddinoğlu (Pendikspor), DK 90: Onur Eriş (Z. Kömürspor)

Sarı Kartlar: DK 45: Hakan Akbaş (Pendikspor), DK 50: Erdinç Pekgöz (Z. Kömürspor), DK 61: Azad Filiz (Pendikspor), DK 84: Umut Eskiköy (Pendikspor), DK 85: Selçuk Vural (Z. Kömürspor), DK 86: Mehmet Cinpir (Pendikspor), DK 90: Turan Yılmaz (Z. Kömürspor)

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