TFF 3. Lig 3. Grup 20. haftasında Muğlaspor ile Orduspor Muğla Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Muğlaspor 2-0 kazandı.

Muğlaspor 2 - Orduspor 0

TFF 3. Lig 3. Grup 20. haftasında Muğlaspor ile Orduspor Muğla Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Muğlaspor 2-0 kazandı.

Muğlaspor: Hasan Kaya, Fatih Gültekin, Nizamettin Yaşar (70' Ozan Özkan), Osman Bodur, Cuma Ali Üzüm, Yasin Tosun, Tuncay Öndel, Mertcan Demirer (63' Emirhan Atilla), Ender Acar, Samet Yalçın, Emre Gemici (84' Berkay Günay)

Teknik Direktör: Cevat İrez

Kulüp Sayfası Muğlaspor

Haberleri İstatistikleri

Orduspor: Mert Can Elik, Yasin Öztop, Burak Demireğen, Asım Can Çaykıran, Furkan Mızrak, Özgen Erdem, Burak Özsoy (90' Oluş Şensöz), Muhammet Can Öztürk (65' Mehmet Batuhan Şenel), Altan Kılıç, Emre Usta (86' Alihan Öztürk), Murat Torun

Teknik Direktör: Yalçın Gürsoy

Kulüp Sayfası Orduspor

Haberleri İstatistikleri

Hakem: Barkın Kara, Bülent Eraykutlu, Ali Kılıç, Gökmen Canlıdinç

Goller: DK 74: Emre Gemici (Muğlaspor), DK 90: Tuncay Öndel (Muğlaspor)



Sarı Kartlar: DK 52: Asım Can Çaykıran (Orduspor), DK 58: Nizamettin Yaşar (Muğlaspor), DK 58: Murat Torun (Orduspor), DK 82: Yasin Tosun (Muğlaspor)



Kırmızı Kartlar: DK 52: Asım Can Çaykıran (Orduspor), DK 90: Altan Kılıç (Orduspor)