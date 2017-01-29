Dardanelspor 0 - Halide Edip Adıvarspor 1
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DARDANELSPOR 0 - HALİDE EDİP ADIVARSPOR 1

Dardanelspor 0 - Halide Edip Adıvarspor 1

TFF 3. Lig 2. Grup 20. haftasında Dardanelspor ile Halide Edip Adıvarspor 18 Mart Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Halide Edip Adıvarspor 1-0 kazandı.

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Dardanelspor 0 - Halide Edip Adıvarspor 1

TFF 3. Lig 2. Grup 20. haftasında Dardanelspor ile Halide Edip Adıvarspor 18 Mart Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Halide Edip Adıvarspor 1-0 kazandı.

Dardanelspor: Ceyhun Demircan, Selçuk Bice (46' Yusuf Bayram), Bedri Evren, Sinan Akgöl, Selim Asal, Can Morgül, Nuri Fatih Aydın, Ahmet Yazar, Selçuk Bulut, Ahmet Emir Tekçam (85' Fırat Aras), Uğur Uğur (77' Ufukcan Engin)

Teknik Direktör: Sabahattin Akgül

Halide Edip Adıvarspor: Burak Kapan, Aytek Aşıkoğlu, Uğur İmir, Barış Aysu, Ertuğrul Sancaktutan, Furkan Akbulut (68' Ömer Faruk Altun), Cemal Şener (90' ), Mustafa Kara, Taner Gürsoy, Hüseyin Afkan, Yavuz Ayazoğlu (72' Habib Uzun)

Teknik Direktör:

Hakem: Gökhan Özbulut, Kasım Oyarçin, Hasan Erdoğan, Ahmet Ateş

Gol: DK 14: Taner Gürsoy (Halide Edip Adıvarspor)

Sarı Kartlar: DK 38: Furkan Akbulut (Halide Edip Adıvarspor), DK 74: Cemal Şener (Halide Edip Adıvarspor)

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