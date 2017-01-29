Aydınspor 1923 1 - Hatayspor 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

AYDINSPOR 1923 1 - HATAYSPOR 1

Aydınspor 1923 1 - Hatayspor 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 20. haftasında Aydınspor 1923 ile Hatayspor Adnan Menderes Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

411 Okunma

Aydınspor 1923 1 - Hatayspor 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 20. haftasında Aydınspor 1923 ile Hatayspor Adnan Menderes Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Aydınspor 1923: Evren Özyiğit, İsmail Hacıhafızoğlu, Erdi Bakırcı, Süleyman Özdamar, Şamil Ünal (63' Oğuzhan Kayar), Ömer Karancı, Vedat Budak, Gürcan Gözüm, Mustafa Tahir Babaoğlu, Berat Ali Genç (82' Reşo Akın), Haluk Türkeri

Teknik Direktör: Necat Gürpınar

Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Volkan Altınsoy, Ali Fırat Okur, Sadi Karaduman, Mithat Yaşar (70' Caner Hüseyin Bağ), Selahattin Selçuk Özkan, Yılmaz Özeren, Muhammed Burak Taşdemir (55' Selim Ilgaz), Emin Altunay (87' Tolga Çavdar), Ömer Yıldız

Teknik Direktör: Fatih Kavlak

Hakem: Selim Özen, Sedat Etik, Şenol Bektaş, Cihan Ataş

Goller: DK 31: Mithat Yaşar (Hatayspor), DK 70: Oğuzhan Kayar (Aydınspor 1923)

Sarı Kartlar: DK 11: Gürcan Gözüm (Aydınspor 1923), DK 20: Akın Alkan (Hatayspor), DK 20: Evren Özyiğit (Aydınspor 1923), DK 23: Şamil Ünal (Aydınspor 1923), DK 26: Ömer Karancı (Aydınspor 1923), DK 65: İsmail Hacıhafızoğlu (Aydınspor 1923), DK 88: Emin Altunay (Hatayspor)

Kırmızı Kart: DK 90: Ömer Karancı (Aydınspor 1923)

﻿

Aydınspor 1923 - Hatayspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
1
2. Lig ve 3. Lig maçlarına canlı yayın projesi
Spor Toto 2. Lig'de görünüm
Kastamonuspor 1966 1 - Hatayspor 0
İlhan Cavcav anısına saygı duruşu
Kastamonuspor 1966 - Hatayspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿