AYDINSPOR 1923 1 - HATAYSPOR 1

Aydınspor 1923 1 - Hatayspor 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 20. haftasında Aydınspor 1923 ile Hatayspor Adnan Menderes Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Aydınspor 1923: Evren Özyiğit, İsmail Hacıhafızoğlu, Erdi Bakırcı, Süleyman Özdamar, Şamil Ünal (63' Oğuzhan Kayar), Ömer Karancı, Vedat Budak, Gürcan Gözüm, Mustafa Tahir Babaoğlu, Berat Ali Genç (82' Reşo Akın), Haluk Türkeri
Teknik Direktör: Necat Gürpınar
Haberleri İstatistikleri
Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Volkan Altınsoy, Ali Fırat Okur, Sadi Karaduman, Mithat Yaşar (70' Caner Hüseyin Bağ), Selahattin Selçuk Özkan, Yılmaz Özeren, Muhammed Burak Taşdemir (55' Selim Ilgaz), Emin Altunay (87' Tolga Çavdar), Ömer Yıldız
Teknik Direktör: Fatih Kavlak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Selim Özen, Sedat Etik, Şenol Bektaş, Cihan Ataş
Goller: DK 31: Mithat Yaşar (Hatayspor), DK 70: Oğuzhan Kayar (Aydınspor 1923)
Sarı Kartlar: DK 11: Gürcan Gözüm (Aydınspor 1923), DK 20: Akın Alkan (Hatayspor), DK 20: Evren Özyiğit (Aydınspor 1923), DK 23: Şamil Ünal (Aydınspor 1923), DK 26: Ömer Karancı (Aydınspor 1923), DK 65: İsmail Hacıhafızoğlu (Aydınspor 1923), DK 88: Emin Altunay (Hatayspor)
Kırmızı Kart: DK 90: Ömer Karancı (Aydınspor 1923)
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