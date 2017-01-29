Çatalca Spor 3 - Erbaaspor 2
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ÇATALCA SPOR 3 - ERBAASPOR 2

Çatalca Spor 3 - Erbaaspor 2

TFF 3. Lig 2. Grup 20. haftasında Çatalca Spor ile Erbaaspor Ziya Altınoğlu Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Çatalca Spor 3-2 kazandı.

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Çatalca Spor 3 - Erbaaspor 2

TFF 3. Lig 2. Grup 20. haftasında Çatalca Spor ile Erbaaspor Ziya Altınoğlu Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çatalca Spor 3-2 kazandı.

Çatalca Spor: Doğan Özcan, Mehmet Kahvecioğlu, Hakan Bahran (54' Recep Akkemik), Gökhan Günel, Oğuzhan Yıldız, Arif Güner, Mazlum Güneş (54' Deniz Bağlan), Murat Yılmaz, Sadık Arda Yılmaztürk, Mükail Baydır, Gökhan Demir (81' Barış Dillioğlu)

Teknik Direktör: Kadir Akbulut

Erbaaspor: Çağrı Tanrıbilir, Berk Kal, Hasan Can Özkan (88' Yunus Ünsal), Furkan Karabatak, Osman Bayrak, Serkan Doğan, Sinan Akaydin, Rıdvan Gökçe, Emre Bayram (62' Doğan Can Davas), Yusuf Yağcı (70' Hüseyin Emre Durmuş), Özcan Polat

Teknik Direktör: Hüsamettin Türkkan

Hakem: Volkan Okur, Emrah Altınsoy, İrfan Genç, Kadir Coşkun

Goller: DK 46: Emre Bayram (Erbaaspor), DK 64: Gökhan Demir (Çatalca Spor), DK 73: Gökhan Demir (Çatalca Spor), DK 90: Sadık Arda Yılmaztürk (Çatalca Spor), DK 90: Doğan Can Davas (Erbaaspor)

Sarı Kartlar: DK 57: Emre Bayram (Erbaaspor), DK 73: Rıdvan Gökçe (Erbaaspor), DK 88: Özcan Polat (Erbaaspor)

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