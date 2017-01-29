TÜRK METAL KIRIKKALESPOR 1 - DÜZCESPOR 2

Türk Metal Kırıkkalespor 1 - Düzcespor 2
TFF 3. Lig 2. Grup 20. haftasında Türk Metal Kırıkkalespor ile Düzcespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Düzcespor 2-1 kazandı.
Türk Metal Kırıkkalespor: Can Avcı, Hüseyin Civelek, Taha Evke, İbrahim Sürgülü, Uğur Aygören, Levent Kale (68' Lokman Akyıldız), Samet Albayrak, Sefer Sever, Onur Bilgen (77' Batuhan Aslan), Buğra Şahiner (40' Veysi Durmaz), Ömer Faruk Ermeç
Teknik Direktör: Bülent Topuzoğlu
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Düzcespor: Salih Şenbaş, Tayfun Yanar, Zihni Aydın, Sercan Özçelik, Rıdvan Sağlam, Berk Baran, İsmail Türk (73' Eray Eren), Kemal Ünal, Kerem Çağatay, Barış Kazer (64' Teoman Safa Erkan), Emre Pehlivan (87' Mesut Uzun)
Teknik Direktör: Tahsin Nazmi Erdenerin
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Cihat Çelikdağ, Hakan Eygü, Ömer Lütfü Aydın, Adem Korkmaz
Goller: DK 17: Ömer Faruk Ermeç (Türk Metal Kırıkkalespor), DK 45: Zihni Aydın (Düzcespor), DK 70: Kemal Ünal (Düzcespor)
Sarı Kartlar: DK 82: İbrahim Sürgülü (Türk Metal Kırıkkalespor), DK 84: Veysi Durmaz (Türk Metal Kırıkkalespor), DK 90: Lokman Akyıldız (Türk Metal Kırıkkalespor), DK 90: Rıdvan Sağlam (Düzcespor)
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