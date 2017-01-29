Türk Metal Kırıkkalespor 1 - Düzcespor 2
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TÜRK METAL KIRIKKALESPOR 1 - DÜZCESPOR 2

Türk Metal Kırıkkalespor 1 - Düzcespor 2

TFF 3. Lig 2. Grup 20. haftasında Türk Metal Kırıkkalespor ile Düzcespor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Düzcespor 2-1 kazandı.

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Türk Metal Kırıkkalespor 1 - Düzcespor 2

TFF 3. Lig 2. Grup 20. haftasında Türk Metal Kırıkkalespor ile Düzcespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Düzcespor 2-1 kazandı.

Türk Metal Kırıkkalespor: Can Avcı, Hüseyin Civelek, Taha Evke, İbrahim Sürgülü, Uğur Aygören, Levent Kale (68' Lokman Akyıldız), Samet Albayrak, Sefer Sever, Onur Bilgen (77' Batuhan Aslan), Buğra Şahiner (40' Veysi Durmaz), Ömer Faruk Ermeç

Teknik Direktör: Bülent Topuzoğlu

Düzcespor: Salih Şenbaş, Tayfun Yanar, Zihni Aydın, Sercan Özçelik, Rıdvan Sağlam, Berk Baran, İsmail Türk (73' Eray Eren), Kemal Ünal, Kerem Çağatay, Barış Kazer (64' Teoman Safa Erkan), Emre Pehlivan (87' Mesut Uzun)

Teknik Direktör: Tahsin Nazmi Erdenerin

Hakem: Cihat Çelikdağ, Hakan Eygü, Ömer Lütfü Aydın, Adem Korkmaz

Goller: DK 17: Ömer Faruk Ermeç (Türk Metal Kırıkkalespor), DK 45: Zihni Aydın (Düzcespor), DK 70: Kemal Ünal (Düzcespor)

Sarı Kartlar: DK 82: İbrahim Sürgülü (Türk Metal Kırıkkalespor), DK 84: Veysi Durmaz (Türk Metal Kırıkkalespor), DK 90: Lokman Akyıldız (Türk Metal Kırıkkalespor), DK 90: Rıdvan Sağlam (Düzcespor)

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