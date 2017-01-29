TEKİRDAĞSPOR 2 - ALTAY 2

Tekirdağspor 2 - Altay 2
TFF 3. Lig 1. Grup 22. haftasında Tekirdağspor ile Altay Tekirdağ Namık Kemal Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Tekirdağspor: Erşen Çilingir, Mehmet Ali Kıran, Göksel Ergün, Volkansel Yalçın, Alpay Koldaş, Kemal Özyurt (87' Emre Fırtına), Hakan Sayar, Mehmet Fırat Demir (82' Umut Çelik), Murat Çelik, Ceyhun Elmas, Rıza Şen (40' Mehmet Demirözü)
Teknik Direktör: Erhan Arslan
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Altay: Serkan Demirol, Murat Türkkan, Erhan Kurt, Hikmet Yiğit Yöney, Halil Karataş, Halil Yılmaz, Mustafa Murat Uslu, Atakan Rıdvan Çankaya (83' Muhammed Emel), İbrahim Akın (70' Hüsamettin Yener), Murat Uluç, Abdülkadir Akyıldız
Teknik Direktör: Cüneyt Biçer
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Hakem: Mustafa Murat Oğuz, Onur İçyer, Mehmet Gökhan Ceylan, Ali Yılmaz
Goller: DK 29: Mehmet Fırat Demir (Tekirdağspor), DK 34: İbrahim Akın (Altay), DK 60: Murat Uluç (Altay), DK 77: Murat Çelik (Tekirdağspor)
Sarı Kartlar: DK 26: Mehmet Ali Kıran (Tekirdağspor), DK 61: Hakan Sayar (Tekirdağspor), DK 84: Ceyhun Elmas (Tekirdağspor)
Kırmızı Kart: DK 36: Mehmet Ali Kıran (Tekirdağspor)
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