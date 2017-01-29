Ankara Demirspor 2 - Kartalspor 1
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ANKARA DEMİRSPOR 2 - KARTALSPOR 1

Ankara Demirspor 2 - Kartalspor 1

TFF 3. Lig 1. Grup 22. haftasında Ankara Demirspor ile Kartalspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Ankara Demirspor 2-1 kazandı.

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Ankara Demirspor 2 - Kartalspor 1

TFF 3. Lig 1. Grup 22. haftasında Ankara Demirspor ile Kartalspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Ankara Demirspor 2-1 kazandı.

Ankara Demirspor: Bahadır Han Güngördü, Celal Çırpanlı, Hasan Akdemir (40' Burak Öksüz), Efşan Geçgin, Kerem Vapurluoğlu, Fatih Baydemir (77' Tevfik Işık), İbrahim Bingöl, Güney Tutcuoğlu, Furkan Işıkdemir, Hasan Kaya, Muhammed Enes Yılmaz (63' Serdar Karaduman)

Teknik Direktör: Mehmet Kaya

Kartalspor: Osman Şimşek, Ozan Solak, Mehmet Sait Ulucan, Emrah Taysı, Recep Burak Yılmaz, Dündar Denizhan (89' Muhammet Ocak), Yasin Şahan (77' Safa Serbest), Zafer Çuvalcı, Oğuzhan Demir, Aytek Öktem, Tahsin Hacımustafaoğlu

Teknik Direktör: Önder Deniz Kolgu

Hakem: Hidayet Yasir Çimen, Sezgin Altun, Emre Doğu, Seyfettin Erten

Goller: DK 40: Güney Tutcuoğlu (Ankara Demirspor), DK 57: Emrah Taysı (Kartalspor), DK 90: Hasan Kaya (Ankara Demirspor)

Sarı Kartlar: DK 21: Muhammed Enes Yılmaz (Ankara Demirspor), DK 42: Celal Çırpanlı (Ankara Demirspor), DK 80: Kerem Vapurluoğlu (Ankara Demirspor), DK 82: Zafer Çuvalcı (Kartalspor), DK 85: Efşan Geçgin (Ankara Demirspor), DK 89: Dündar Denizhan (Kartalspor), DK 90: Tahsin Hacımustafaoğlu (Kartalspor)

Kırmızı Kart: DK 72: Burak Öksüz (Ankara Demirspor)

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