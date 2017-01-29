İ. Başakşehir - Bursaspor maç kadroları belli oldu...
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İ. BAŞAKŞEHİR - BURSASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

İ. Başakşehir - Bursaspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto Süper Lig 19. haftasında İ. Başakşehir ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İ. Başakşehir - Bursaspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto Süper Lig 19. haftasında İ. Başakşehir ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

İ. Başakşehir: Volkan Babacan, Yalçın Ayhan, Emre Belözoğlu, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Jose Marcıo Da Costa, Mehmet Batdal, Eren Albayrak, Cengiz Ünder, Mahmut Tekdemir, Uılson De Souza Paula Junıor

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Bursaspor: Harun Tekin, İsmail Konuk, Şamil Çinaz, Merter Yüce, Pablo Martın Batalla, Kubilay Kanatsızkuş, Aziz Eraltay, Ertuğrul Ersoy, Boban Jovic, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, Deniz Yılmaz

Teknik Direktör: Tunahan Akdoğan

Hakem: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Serkan Olguncan, Bahattin Şimşek

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