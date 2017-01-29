İ. BAŞAKŞEHİR - BURSASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

İ. Başakşehir - Bursaspor maç kadroları belli oldu...Spor Toto Süper Lig 19. haftasında İ. Başakşehir ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 15:00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
İ. Başakşehir: Volkan Babacan, Yalçın Ayhan, Emre Belözoğlu, Alexandru Epureanu, Edın Vısca, Jose Marcıo Da Costa, Mehmet Batdal, Eren Albayrak, Cengiz Ünder, Mahmut Tekdemir, Uılson De Souza Paula Junıor
Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı
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Bursaspor: Harun Tekin, İsmail Konuk, Şamil Çinaz, Merter Yüce, Pablo Martın Batalla, Kubilay Kanatsızkuş, Aziz Eraltay, Ertuğrul Ersoy, Boban Jovic, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, Deniz Yılmaz
Teknik Direktör: Tunahan Akdoğan
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Hakem: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Serkan Olguncan, Bahattin Şimşek
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