Manisaspor - Ümraniyespor maç kadroları belli oldu...
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MANİSASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Manisaspor - Ümraniyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 19. haftasında Manisaspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Manisaspor - Ümraniyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 19. haftasında Manisaspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 14:30'da Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa İlker Coşkun yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Manisaspor: Fahri Akyol, Umut Gündoğan, Metin Yüksel, Nıkola Mıkıc, Erman Bulucu, Danıel Svetoslavov Dımov, İsmail Şahmalı, İsmail Haktan Odabaşı, Hakan Turan, Gökhan Sazdağı, Bahattin Köse

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Ümraniyespor: Timur Temeltaş, Samet Asatekin, Serdar Özbayraktar, İbrahim Akdağ, Mehmet Seyfettin Sedef, Oğuz Ceylan, Ömer Can Sokullu, Leo Steve Beleck A'beka, Merthan Açıl, Erol Yükseker, Burak Öğür

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Hakem: Mustafa İlker Coşkun, Ömer Tevfik Özkoç, Önder Yılmaz, Batuhan Gültek

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