MANİSASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Manisaspor - Ümraniyespor maç kadroları belli oldu...TFF 1. Lig 19. haftasında Manisaspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 14:30'da Manisa 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa İlker Coşkun yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Manisaspor: Fahri Akyol, Umut Gündoğan, Metin Yüksel, Nıkola Mıkıc, Erman Bulucu, Danıel Svetoslavov Dımov, İsmail Şahmalı, İsmail Haktan Odabaşı, Hakan Turan, Gökhan Sazdağı, Bahattin Köse
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
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Ümraniyespor: Timur Temeltaş, Samet Asatekin, Serdar Özbayraktar, İbrahim Akdağ, Mehmet Seyfettin Sedef, Oğuz Ceylan, Ömer Can Sokullu, Leo Steve Beleck A'beka, Merthan Açıl, Erol Yükseker, Burak Öğür
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
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Hakem: Mustafa İlker Coşkun, Ömer Tevfik Özkoç, Önder Yılmaz, Batuhan Gültek
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