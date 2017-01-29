BAYRAMPAŞA - TARSUS İDMAN YURDU MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Bayrampaşa - Tarsus İdman Yurdu maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 3. Grup 20. haftasında Bayrampaşa ile Tarsus İdman Yurdu arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Bayrampaşa Çetin Emeç Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Erkoç Doğan yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Bayrampaşa Çetin Emeç
Bayrampaşa: Hüseyin Akoğlu, Metin Sevinç, Recep Soner Cihan, İlker Cihan, Kubilay Serbest, Bülent Kocabey, Furkan Çil, Said Can Açıkalın, Polat Güren, Berkay Çakır, Yunus Emre Genç
Teknik Direktör: Murat Şenvardar
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Tarsus İdman Yurdu: Koray Sönmez Uysal, Sedat Dağ, Samet Taş, Ahmet Buğrahan Tuncay, Semih Oğuz, İlyas Kubilay Yavuz, Abdurrahman Ayhanoğlu, Fırat Hekimoğlu, Alper Yener, Sefa Aktepe, Yaşar Memişoğullarından
Teknik Direktör: Ergün Aytekin
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Hakem: Erkoç Doğan, Ünal Doğru, Ali Tuna, Halil Erdoğan
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