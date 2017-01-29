AFJET AFYONSPOR - PAYAS BEL. SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Afjet Afyonspor - Payas Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Afjet Afyonspor - Payas Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 20. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Sezer Yalçın yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Afjet Afyonspor : Murat Demir, Ömer Çelik, Yasin Yener, Emrullah Yıldırım, Fatih Şerifoğlu, Mehmet Feyzi Yıldırım, Samet Cantürk, Nazmi Candoğan, Ali Kılıç, İsmet Benli, Murathan Buruş
Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir
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Payas Bel.: Resul Timurlenk, Yunus Emre Mest, Hüseyin Yahyaoğlu, Muhammet Ali Yenilmez, Tevfik Şanver, Deniz Karadeniz, Ahmet Üçgün, Fatih Gümüşel, Vehbi Furkan Yıldırım, Oğuzhan Baykal, Eşref Koçak
Teknik Direktör: Mehmet Seçkin
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sezer Yalçın, Sedat Bayrak, Fettah Yiğit, Aytaç Geçgel
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