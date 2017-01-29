Afjet Afyonspor - Payas Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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AFJET AFYONSPOR - PAYAS BEL. SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Afjet Afyonspor - Payas Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 3. Grup 20. haftasında Afjet Afyonspor ile Payas Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Afjet Afyonspor - Payas Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Afjet Afyonspor - Payas Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 20. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Sezer Yalçın yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Afjet Afyonspor : Murat Demir, Ömer Çelik, Yasin Yener, Emrullah Yıldırım, Fatih Şerifoğlu, Mehmet Feyzi Yıldırım, Samet Cantürk, Nazmi Candoğan, Ali Kılıç, İsmet Benli, Murathan Buruş

Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir

Payas Bel.: Resul Timurlenk, Yunus Emre Mest, Hüseyin Yahyaoğlu, Muhammet Ali Yenilmez, Tevfik Şanver, Deniz Karadeniz, Ahmet Üçgün, Fatih Gümüşel, Vehbi Furkan Yıldırım, Oğuzhan Baykal, Eşref Koçak

Teknik Direktör: Mehmet Seçkin

Hakem: Sezer Yalçın, Sedat Bayrak, Fettah Yiğit, Aytaç Geçgel

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