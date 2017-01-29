Adliyespor - Denizli Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

ADLİYESPOR - DENİZLİ BEL. SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Adliyespor - Denizli Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 3. Grup 20. haftasında Adliyespor ile Denizli Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

266 Okunma

Adliyespor - Denizli Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Adliyespor - Denizli Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 20. Haftasında Ankara Ostim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Fevzi Erdem Akbaş yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ankara Ostim

Adliyespor: Kadir Torbacı, Aykut Çift, Ferdi Konak, Fatih Eren, Onurcan Piri, Mehmet Talha Bulut, Ayberk Altan, Temel Taşkın, Şükrü Topal, Önder Akdağ, Caner Özden

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Denizli Bel.: Alperen Yazıcı, Yüksel Çelik, Onur Deniz Kurt, Osman Keçelioğlu, Burak Yılmaz, Emre Sağlık, Osman Kaya, Hüseyin Atakan Üner, Göktuğ Uzunoğlu, Engin Olgun, İsmail Dinçer

Teknik Direktör: İsmet Kamak

Hakem: Fevzi Erdem Akbaş, Mehmet Can Küçük, Hakan Yoldaş, Sercan Yılmaz

﻿

1
2. Lig ve 3. Lig maçlarına canlı yayın projesi
İşte 3.Lig'de haftanın hakemleri
Spor Toto 3. Lig'de görünüm
Denizli Bel. 0 - Maltepespor 1
Darıca G.Birliği 3 - Adliyespor 0
İlhan Cavcav anısına saygı duruşu
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿