ADLİYESPOR - DENİZLİ BEL. SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Adliyespor - Denizli Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Adliyespor - Denizli Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 20. Haftasında Ankara Ostim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Fevzi Erdem Akbaş yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ankara Ostim
Adliyespor: Kadir Torbacı, Aykut Çift, Ferdi Konak, Fatih Eren, Onurcan Piri, Mehmet Talha Bulut, Ayberk Altan, Temel Taşkın, Şükrü Topal, Önder Akdağ, Caner Özden
Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz
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Denizli Bel.: Alperen Yazıcı, Yüksel Çelik, Onur Deniz Kurt, Osman Keçelioğlu, Burak Yılmaz, Emre Sağlık, Osman Kaya, Hüseyin Atakan Üner, Göktuğ Uzunoğlu, Engin Olgun, İsmail Dinçer
Teknik Direktör: İsmet Kamak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Fevzi Erdem Akbaş, Mehmet Can Küçük, Hakan Yoldaş, Sercan Yılmaz
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