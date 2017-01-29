İşte Maltepespor - Orhangazispor maçında ilk 11'ler
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İŞTE MALTEPESPOR - ORHANGAZİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Maltepespor - Orhangazispor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 3. Grup 20. haftasında Maltepespor ile Orhangazispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Maltepespor - Orhangazispor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Maltepespor - Orhangazispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 20. Haftasında Maltepe Hasan Polat Stadyumunda oynanacak müsabakayı Enez Kaplan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Maltepe Hasan Polat

Maltepespor: Hüseyin Rüzgar, Hikmet Cem Kiran, Muzaffer Özkaya, Hacı Ömer Doğru, Eren Can Özçelik, Hasan Dülgeroğlu, Emre Aydın, Emre Avcı, Samet Eker, Savaş Yorulmaz, Tugay Yıldırım

Teknik Direktör: Orhan Gençer

Orhangazispor: Uğur Adem Gezer, Yasin Elmas, Mehmet Ayaz, Yusuf Kurtuluş, Ömer Demircan, Muhammet Çiçek, Erkut Başkaya, Yunus Topcu, Volkan Serim, Mehmet Albayrak, Mehmet Dönmezdemir

Teknik Direktör: Zafer Yiğit

Hakem: Enez Kaplan, Mehmet Uğur Alptekin, Halil Kurt, Süleyman Aslan

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