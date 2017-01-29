BERGAMA BEL. - DARICA G.BİRLİĞİ MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Bergama Bel. - Darıca G.Birliği maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 3. Grup 20. haftasında Bergama Bel. ile Darıca G.Birliği arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Bergama 14 Eylül Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Uğurlu yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Bergama 14 Eylül
Bergama Bel.: Emre Tosun, Emre İşçiler, Ramazan Altıntepe, Harun Tutum, Murat Tosun, Emrecan Afacanoğlu, Süleyman Genal, Hüseyin Teker, Cihan İlkme, Aykut Karaman, Alican Buruk
Teknik Direktör: Durmuş Ali Çolak
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Darıca G.Birliği: Alper Tursun, Selçuk Baştürk, Cem Tosun, Metehan Yatkın, Gökhan Erdoğan, Abuzer Gaffar Toplu, Aziz Kızılgün, Gökhan Köstereli, Hayrullah Bilazer, Gökhan Solak, Murat Can Bölükbaşı
Teknik Direktör:
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Hakem: Oğuzhan Uğurlu, Tunay Ateş, Murat Güçlü, Batuhan Bayar
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