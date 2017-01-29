Bergama Bel. - Darıca G.Birliği maç kadroları belli oldu...
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BERGAMA BEL. - DARICA G.BİRLİĞİ MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Bergama Bel. - Darıca G.Birliği maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 20. haftasında Bergama Bel. ile Darıca G.Birliği arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Bergama Bel. - Darıca G.Birliği maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 20. haftasında Bergama Bel. ile Darıca G.Birliği arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Bergama 14 Eylül Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Uğurlu yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Bergama 14 Eylül

Bergama Bel.: Emre Tosun, Emre İşçiler, Ramazan Altıntepe, Harun Tutum, Murat Tosun, Emrecan Afacanoğlu, Süleyman Genal, Hüseyin Teker, Cihan İlkme, Aykut Karaman, Alican Buruk

Teknik Direktör: Durmuş Ali Çolak

Darıca G.Birliği: Alper Tursun, Selçuk Baştürk, Cem Tosun, Metehan Yatkın, Gökhan Erdoğan, Abuzer Gaffar Toplu, Aziz Kızılgün, Gökhan Köstereli, Hayrullah Bilazer, Gökhan Solak, Murat Can Bölükbaşı

Teknik Direktör:

Hakem: Oğuzhan Uğurlu, Tunay Ateş, Murat Güçlü, Batuhan Bayar

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