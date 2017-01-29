İŞTE MUĞLASPOR - ORDUSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Muğlaspor - Orduspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Muğlaspor - Orduspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 20. Haftasında Muğla Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Barkın Kara yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Muğla Atatürk
Muğlaspor: Hasan Kaya, Samet Yalçın, Fatih Gültekin, Yasin Tosun, Osman Bodur, Mertcan Demirer, Emre Gemici, Ender Acar, Tuncay Öndel, Cuma Ali Üzüm, Nizamettin Yaşar
Teknik Direktör: Cevat İrez
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Orduspor: Mert Can Elik, Burak Özsoy, Altan Kılıç, Muhammet Can Öztürk, Özgen Erdem, Murat Torun, Burak Demireğen, Emre Usta, Asım Can Çaykıran, Yasin Öztop, Furkan Mızrak
Teknik Direktör: Yalçın Gürsoy
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Hakem: Barkın Kara, Bülent Eraykutlu, Ali Kılıç, Gökmen Canlıdinç
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