İŞTE MUĞLASPOR - ORDUSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

TFF 3. Lig 3. Grup 20. haftasında Muğlaspor ile Orduspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

İşte Muğlaspor - Orduspor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Muğlaspor - Orduspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 20. Haftasında Muğla Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Barkın Kara yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Muğla Atatürk

Muğlaspor: Hasan Kaya, Samet Yalçın, Fatih Gültekin, Yasin Tosun, Osman Bodur, Mertcan Demirer, Emre Gemici, Ender Acar, Tuncay Öndel, Cuma Ali Üzüm, Nizamettin Yaşar

Teknik Direktör: Cevat İrez

Orduspor: Mert Can Elik, Burak Özsoy, Altan Kılıç, Muhammet Can Öztürk, Özgen Erdem, Murat Torun, Burak Demireğen, Emre Usta, Asım Can Çaykıran, Yasin Öztop, Furkan Mızrak

Teknik Direktör: Yalçın Gürsoy

Hakem: Barkın Kara, Bülent Eraykutlu, Ali Kılıç, Gökmen Canlıdinç