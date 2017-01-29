İşte Sultanbeyli Bel. - Elaziz Belediyespor maçında ilk 11'ler
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İŞTE SULTANBEYLİ BEL. - ELAZİZ BELEDİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Sultanbeyli Bel. - Elaziz Belediyespor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 3. Grup 20. haftasında Sultanbeyli Bel. ile Elaziz Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Sultanbeyli Bel. - Elaziz Belediyespor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Sultanbeyli Bel. - Elaziz Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 20. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Enes Kanpara yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Sultanbeyli Bel.: Furkan Kaçar, Cihan Güneş, Kadir Salih, Fatih Dalgıç, Burak Ayaz, Enes Çavuş, Sabur Eser, İbrahim Necipoğlu, Emrah Günden, Gökhan Cingirt, Batuhan Altay

Teknik Direktör: Sinan Yücer

Elaziz Belediyespor: Furkan Camcı, Mehmet Güler, Mustafa Bedirhan Çelik, Ekrem Sütçü, Tufan Deniz Gelen, Nihat Apaydın, Gökhan Zirekli, Emrah Çalışlar, Emrah Yollu, Volkan Çekiç, Metehan Andaç Özlü

Teknik Direktör: Hayati Çubukçu

Hakem: Enes Kanpara, Cem Özbay, Cankut Gönenç, Necdet Çelik

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