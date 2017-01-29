İŞTE SULTANBEYLİ BEL. - ELAZİZ BELEDİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Sultanbeyli Bel. - Elaziz Belediyespor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Sultanbeyli Bel. - Elaziz Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 20. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Enes Kanpara yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Sultanbeyli Bel.: Furkan Kaçar, Cihan Güneş, Kadir Salih, Fatih Dalgıç, Burak Ayaz, Enes Çavuş, Sabur Eser, İbrahim Necipoğlu, Emrah Günden, Gökhan Cingirt, Batuhan Altay
Teknik Direktör: Sinan Yücer
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Elaziz Belediyespor: Furkan Camcı, Mehmet Güler, Mustafa Bedirhan Çelik, Ekrem Sütçü, Tufan Deniz Gelen, Nihat Apaydın, Gökhan Zirekli, Emrah Çalışlar, Emrah Yollu, Volkan Çekiç, Metehan Andaç Özlü
Teknik Direktör: Hayati Çubukçu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Enes Kanpara, Cem Özbay, Cankut Gönenç, Necdet Çelik
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