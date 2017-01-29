KEMERSPOR 2003 - PAZARSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Kemerspor 2003 - Pazarspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Kemerspor 2003 - Pazarspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 2. Grup 20. Haftasında Dr Fehmi Öncel Stadyumunda oynanacak müsabakayı Emre Kargın yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Dr Fehmi Öncel
Kemerspor 2003: Oğuz Sabankay, Ufuk Er, Akın Akman, Burak Koçer, Umut Dilek, Volkan Can, Zekeriya Çakırca, Veli Akbulut, Tahir Türker, Hüseyin Daş, Barış Sağır
Teknik Direktör: Tuğrul Metin
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Pazarspor: Mehmet Aytemiz, Uğur Keskin, İlhan Faruk Güler, İbrahim Demirer, Aykut Civelek, Mustafa Akpulat, Egemen Zengin, Mert Ege Özeren, Orhan Ağsay, Mehmet Mert Özkaptan, Fethi Bilgin
Teknik Direktör: Ali Rıza Sinan Bayraktar
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Emre Kargın, Gökhan Esen, Adem Şahin, Mustafa Yerli
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