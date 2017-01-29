Kemerspor 2003 - Pazarspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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KEMERSPOR 2003 - PAZARSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Kemerspor 2003 - Pazarspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 2. Grup 20. haftasında Kemerspor 2003 ile Pazarspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Kemerspor 2003 - Pazarspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Kemerspor 2003 - Pazarspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 2. Grup 20. Haftasında Dr Fehmi Öncel Stadyumunda oynanacak müsabakayı Emre Kargın yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Dr Fehmi Öncel

Kemerspor 2003: Oğuz Sabankay, Ufuk Er, Akın Akman, Burak Koçer, Umut Dilek, Volkan Can, Zekeriya Çakırca, Veli Akbulut, Tahir Türker, Hüseyin Daş, Barış Sağır

Teknik Direktör: Tuğrul Metin

Pazarspor: Mehmet Aytemiz, Uğur Keskin, İlhan Faruk Güler, İbrahim Demirer, Aykut Civelek, Mustafa Akpulat, Egemen Zengin, Mert Ege Özeren, Orhan Ağsay, Mehmet Mert Özkaptan, Fethi Bilgin

Teknik Direktör: Ali Rıza Sinan Bayraktar

Hakem: Emre Kargın, Gökhan Esen, Adem Şahin, Mustafa Yerli

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