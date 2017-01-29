İşte Çatalca Spor - Erbaaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ÇATALCA SPOR - ERBAASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Çatalca Spor - Erbaaspor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 2. Grup 20. haftasında Çatalca Spor ile Erbaaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Çatalca Spor - Erbaaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Çatalca Spor - Erbaaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 2. Grup 20. Haftasında Ziya Altınoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Volkan Okur yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ziya Altınoğlu Stadı

Çatalca Spor: Sadık Arda Yılmaztürk, Mazlum Güneş, Doğan Özcan, Arif Güner, Hakan Bahran, Oğuzhan Yıldız, Mehmet Kahvecioğlu, Mükail Baydır, Gökhan Günel, Gökhan Demir, Murat Yılmaz

Teknik Direktör: Kadir Akbulut

Erbaaspor: Çağrı Can Tanrıbilir, Serkan Doğan, Rıdvan Gökçe, Yusuf Yağcı, Hasan Can Özkan, Berk Kal, Sinan Akaydin, Emre Bayram, Furkan Karabatak, Osman Bayrak, Özcan Polat

Teknik Direktör: Hüsamettin Türkkan

Hakem: Volkan Okur, Emrah Altınsoy, İrfan Genç, Kadir Coşkun

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