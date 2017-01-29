İŞTE ÇATALCA SPOR - ERBAASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Çatalca Spor - Erbaaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Çatalca Spor - Erbaaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 2. Grup 20. Haftasında Ziya Altınoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Volkan Okur yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ziya Altınoğlu Stadı
Çatalca Spor: Sadık Arda Yılmaztürk, Mazlum Güneş, Doğan Özcan, Arif Güner, Hakan Bahran, Oğuzhan Yıldız, Mehmet Kahvecioğlu, Mükail Baydır, Gökhan Günel, Gökhan Demir, Murat Yılmaz
Teknik Direktör: Kadir Akbulut
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Erbaaspor: Çağrı Can Tanrıbilir, Serkan Doğan, Rıdvan Gökçe, Yusuf Yağcı, Hasan Can Özkan, Berk Kal, Sinan Akaydin, Emre Bayram, Furkan Karabatak, Osman Bayrak, Özcan Polat
Teknik Direktör: Hüsamettin Türkkan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Volkan Okur, Emrah Altınsoy, İrfan Genç, Kadir Coşkun
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