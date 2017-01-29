İŞTE DARDANELSPOR - HALİDE EDİP ADIVARSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Dardanelspor - Halide Edip Adıvarspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Dardanelspor - Halide Edip Adıvarspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 2. Grup 20. Haftasında 18 Mart Stadyumunda oynanacak müsabakayı Gökhan Özbulut yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: 18 Mart
Dardanelspor: Sinan Akgöl, Can Morgül, Uğur Uğur, Nuri Fatih Aydin, Bedri Evren, Selim Asal, Ahmed Emir Tekçam, Selçuk Bulut, Ahmet Yazar, Selçuk Bice, Ceyhun Demircan
Teknik Direktör: Sabahattin Akgül
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Halide Edip Adıvarspor: Burak Kapan, Aytek Aşıkoğlu, Barış Aysu, Cemal Şener, Yavuz Ayazoğlu, Hüseyin Afkan, Mustafa Kara, Furkan Akbulut, Ertuğrul Sancaktutan, Taner Gürsoy, Uğur İmir
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Gökhan Özbulut, Kasım Oyarçin, Hasan Erdoğan, Ahmet Ateş
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