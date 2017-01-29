İşte Dardanelspor - Halide Edip Adıvarspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE DARDANELSPOR - HALİDE EDİP ADIVARSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Dardanelspor - Halide Edip Adıvarspor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 2. Grup 20. haftasında Dardanelspor ile Halide Edip Adıvarspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Dardanelspor - Halide Edip Adıvarspor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Dardanelspor - Halide Edip Adıvarspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 2. Grup 20. Haftasında 18 Mart Stadyumunda oynanacak müsabakayı Gökhan Özbulut yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: 18 Mart

Dardanelspor: Sinan Akgöl, Can Morgül, Uğur Uğur, Nuri Fatih Aydin, Bedri Evren, Selim Asal, Ahmed Emir Tekçam, Selçuk Bulut, Ahmet Yazar, Selçuk Bice, Ceyhun Demircan

Teknik Direktör: Sabahattin Akgül

Halide Edip Adıvarspor: Burak Kapan, Aytek Aşıkoğlu, Barış Aysu, Cemal Şener, Yavuz Ayazoğlu, Hüseyin Afkan, Mustafa Kara, Furkan Akbulut, Ertuğrul Sancaktutan, Taner Gürsoy, Uğur İmir

Teknik Direktör:

Hakem: Gökhan Özbulut, Kasım Oyarçin, Hasan Erdoğan, Ahmet Ateş

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