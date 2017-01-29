YEŞİL BURSA - TİRE 1922 SPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Yeşil Bursa - Tire 1922 Spor maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 2. Grup 20. haftasında Yeşil Bursa ile Tire 1922 Spor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Minareli Çavuş Spor Tesisleri Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Bayram Başkan yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Minareli Çavuş Spor Tesisleri
Yeşil Bursa: Volkan Tercan, Fatih Şahinoğlu, Ekrem Çalışanlar, Sedat Dursun, Kadir Turhan, Utku Türk, Mertcan Erdem, Murat Erata, Ali Ayvaz, Fatih Çakır, Mustafa Emre Can
Teknik Direktör: Bülent Merey
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Tire 1922 Spor: Ramazan Karaca, Furkan Tuşik, Emre Yüksektepe, Gökhan Erdöl, Erdinç Karakaş, Hakan Yağmurkaya, Güner Okay, Ömer Kahveci, Mümin Talip Pazarlı, Cemal Şener, Yusuf Turhan
Teknik Direktör:
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Hakem: Bayram Başkan, Muharrem Güzel, İsmail Emre, Çağlar Mert
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