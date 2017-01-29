İŞTE DERİNCE SPOR - MANİSA BŞB.SK MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Derince Spor - Manisa BŞB.SK maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Derince Spor - Manisa BŞB.SK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 2. Grup 20. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yalçın Taşkınfurat yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Derince Spor: Ömer Faruk Çelimli, İbrahim Gürel, Uygar Üstün, Efe Berker Özcan, Ali Osman Aydoğan, İlker Günay, Taha Bartu Bulut, Raif Gündoğdu, Yusuf Akbulut, Tevfik Doğukan Pala, Ahmet Kutluer
Teknik Direktör: Ali Asım Balkaya
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Manisa BŞB.SK: Semih Durmuş, Alper Akçam, Ali Öztürk, Mehmet Yılmaz, Engin Güngör, Gökhan Payal, Umutcan Yüksel, Şemsettin Ender Kılıç, Özgür Kedikli, Barış Ataş, Bilal Gücüyetmez
Teknik Direktör: Aydoğan Tunay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yalçın Taşkınfurat, Segah Tunçkol, Ferdi Karadoruk, Cansu Kanca
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