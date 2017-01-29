İŞTE TÜRK METAL KIRIKKALESPOR - DÜZCESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Türk Metal Kırıkkalespor - Düzcespor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Türk Metal Kırıkkalespor - Düzcespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 2. Grup 20. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Cihat Çelikdağ yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Türk Metal Kırıkkalespor: Samet Albayrak, Taha Evke, Hüseyin Civelek, Can Avcı, Buğra Şahiner, Uğur Aygören, Onur Bilgen, Sefer Sever, Levent Kale, Ömer Faruk Ermeç, İbrahim Sürgülü
Teknik Direktör: Bülent Topuzoğlu
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Düzcespor: Kerem Çağatay, Kemal Ünal, Barış Kazer, İsmail Türk, Rıdvan Sağlam, Salih Şenbaş, Emre Pehlivan, Tayfun Yanar, Zihni Aydın, Berk Baran, Sercan Özçelik
Teknik Direktör: Tahsin Nazmi Erdenerin
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Cihat Çelikdağ, Hakan Eygü, Ömer Lütfü Aydın, Adem Korkmaz
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