İşte Türk Metal Kırıkkalespor - Düzcespor maçında ilk 11'ler
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İŞTE TÜRK METAL KIRIKKALESPOR - DÜZCESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Türk Metal Kırıkkalespor - Düzcespor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 2. Grup 20. haftasında Türk Metal Kırıkkalespor ile Düzcespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Türk Metal Kırıkkalespor - Düzcespor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Türk Metal Kırıkkalespor - Düzcespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 2. Grup 20. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Cihat Çelikdağ yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Türk Metal Kırıkkalespor: Samet Albayrak, Taha Evke, Hüseyin Civelek, Can Avcı, Buğra Şahiner, Uğur Aygören, Onur Bilgen, Sefer Sever, Levent Kale, Ömer Faruk Ermeç, İbrahim Sürgülü

Teknik Direktör: Bülent Topuzoğlu

Düzcespor: Kerem Çağatay, Kemal Ünal, Barış Kazer, İsmail Türk, Rıdvan Sağlam, Salih Şenbaş, Emre Pehlivan, Tayfun Yanar, Zihni Aydın, Berk Baran, Sercan Özçelik

Teknik Direktör: Tahsin Nazmi Erdenerin

Hakem: Cihat Çelikdağ, Hakan Eygü, Ömer Lütfü Aydın, Adem Korkmaz

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