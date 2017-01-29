İşte Beylerbeyispor - Kozan Bel.SK maçında ilk 11'ler
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İŞTE BEYLERBEYİSPOR - KOZAN BEL.SK MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Beylerbeyispor - Kozan Bel.SK maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 1. Grup 22. haftasında Beylerbeyispor ile Kozan Bel.SK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Beylerbeyispor - Kozan Bel.SK maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Beylerbeyispor - Kozan Bel.SK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 22. Haftasında Tuzla Belediye Stadyumunda oynanacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Tuzla Belediye

Beylerbeyispor: Emre Özer, Gökhan Günaydın, Osman Mertoğlu, Metehan Çakal, Erhan Göç, Onur Uğlu, Çetin Turan, Hayri Mert Yomralıoğlu, Talha Yazgan, Alptekin Teytey, Gökhan Çıra

Teknik Direktör: Kenan Gönen

Kozan Bel.SK: Cevher Toktaş, Yaşar Yılmaz, Mehmet Ali Can, Yunus Emre Albayrak, Ömer İnan, Altan Aksoy, Tayfun Karadağ, Rıdvan Türker, Burçak Özkanca, Abdulsamet Can, Zekeriya Topayan

Teknik Direktör: Ramazan Silin

Hakem: Atilla Karaoğlan, Onur Tanrıverdi, Tuncay Ercan, Cihan Aydın

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