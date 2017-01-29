İŞTE BEYLERBEYİSPOR - KOZAN BEL.SK MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Beylerbeyispor - Kozan Bel.SK maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Beylerbeyispor - Kozan Bel.SK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 22. Haftasında Tuzla Belediye Stadyumunda oynanacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Tuzla Belediye
Beylerbeyispor: Emre Özer, Gökhan Günaydın, Osman Mertoğlu, Metehan Çakal, Erhan Göç, Onur Uğlu, Çetin Turan, Hayri Mert Yomralıoğlu, Talha Yazgan, Alptekin Teytey, Gökhan Çıra
Teknik Direktör: Kenan Gönen
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Kozan Bel.SK: Cevher Toktaş, Yaşar Yılmaz, Mehmet Ali Can, Yunus Emre Albayrak, Ömer İnan, Altan Aksoy, Tayfun Karadağ, Rıdvan Türker, Burçak Özkanca, Abdulsamet Can, Zekeriya Topayan
Teknik Direktör: Ramazan Silin
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Hakem: Atilla Karaoğlan, Onur Tanrıverdi, Tuncay Ercan, Cihan Aydın
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