İŞTE GÖLCÜKSPOR - ÇORUM BEL. MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Gölcükspor - Çorum Bel. maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Gölcükspor - Çorum Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 22. Haftasında Gölcük Şehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alper Oran yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Gölcük Şehir
Gölcükspor: Fatih Sandallı, Cemal Doğu, Sedat Cengiz, Sami İzcican, Mehmet Sayan, Berke Bıyık, Cenk Cengiz, Bilal Şeflek, Onur Özcan, İlyas Türengül, Aydın Taşkın
Teknik Direktör: Ömer Kalebayır
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Çorum Bel.: Yakup Kayış, Yakup Alkan, Mertcan Aktaş, Aykut Emre Yakut, Ufuk Arslan, Sercan Çobanoğlu, Ahmet Şahbaz, Akın Karaaslan, Emrullah Kokoç, Salim Uzun, Ali Kemal Başaran
Teknik Direktör: Gürses Kılıç
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Alper Oran, Ali Can Alp, Arif Dilmeç, Emre Eser
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