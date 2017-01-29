İşte Gölcükspor - Çorum Bel. maçında ilk 11'ler
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İŞTE GÖLCÜKSPOR - ÇORUM BEL. MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Gölcükspor - Çorum Bel. maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 1. Grup 22. haftasında Gölcükspor ile Çorum Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Gölcükspor - Çorum Bel. maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Gölcükspor - Çorum Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 22. Haftasında Gölcük Şehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alper Oran yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Gölcük Şehir

Gölcükspor: Fatih Sandallı, Cemal Doğu, Sedat Cengiz, Sami İzcican, Mehmet Sayan, Berke Bıyık, Cenk Cengiz, Bilal Şeflek, Onur Özcan, İlyas Türengül, Aydın Taşkın

Teknik Direktör: Ömer Kalebayır

Çorum Bel.: Yakup Kayış, Yakup Alkan, Mertcan Aktaş, Aykut Emre Yakut, Ufuk Arslan, Sercan Çobanoğlu, Ahmet Şahbaz, Akın Karaaslan, Emrullah Kokoç, Salim Uzun, Ali Kemal Başaran

Teknik Direktör: Gürses Kılıç

Hakem: Alper Oran, Ali Can Alp, Arif Dilmeç, Emre Eser

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