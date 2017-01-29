Tekirdağspor - Altay maç kadroları belli oldu...
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TEKİRDAĞSPOR - ALTAY MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Tekirdağspor - Altay maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 22. haftasında Tekirdağspor ile Altay arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Tekirdağspor - Altay maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 22. haftasında Tekirdağspor ile Altay arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Tekirdağ Namık Kemal Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Murat Oğuz yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Tekirdağ Namık Kemal

Tekirdağspor: Volkansel Yalçın, Hakan Sayar, Kemal Özyurt, Ceyhun Elmas, Rıza Şen, Mehmet Ali Kıran, Alpay Koldaş, Göksel Ergün, Mehmet Fırat Demir, Murat Çelik, Erşen Çilingir

Teknik Direktör: Erhan Arslan

Altay: Halil Yılmaz, Murat Uluç, Erhan Kurt, Abdülkadir Akyıldız, Hikmet Yiğit Yöney, İbrahim Akın, Murat Türkkan, Serkan Demirol, Halil Karataş, Mustafa Murat Uslu, Atakan Rıdvan Çankaya

Teknik Direktör: Cüneyt Biçer

Hakem: Mustafa Murat Oğuz, Onur İçyer, Mehmet Gökhan Ceylan, Ali Yılmaz

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