İŞTE ANKARA DEMİRSPOR - KARTALSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Ankara Demirspor - Kartalspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Ankara Demirspor - Kartalspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 22. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hidayet Yasir Çimen yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Ankara Demirspor: Furkan Işıkdemir, Muhammed Enes Yılmaz, Fatih Mustafa Baydemir, Celal Çırpanlı, Efşan Geçgin, Hasan Akdemir, Hasan Kaya, Güney Tutcuoğlu, İbrahim Bingöl, Kerem Hakan Vapurluoğlu, Bahadır Han Güngördü
Teknik Direktör: Mehmet Kaya
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Kartalspor: Osman Şimşek, Emrah Taysı, Mehmet Sait Ulucan, Dündar Denizhan, Aytek Öktem, Recep Burak Yılmaz, Tahsin Hacımustafaoğlu, Yasin Şahan, Oğuzhan Demir, Ozan Solak, Zafer Çuvalcı
Teknik Direktör: Önder Deniz Kolgu
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Hakem: Hidayet Yasir Çimen, Sezgin Altun, Emre Doğu, Seyfettin Erten
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