İşte Ankara Demirspor - Kartalspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ANKARA DEMİRSPOR - KARTALSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Ankara Demirspor - Kartalspor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 1. Grup 22. haftasında Ankara Demirspor ile Kartalspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Ankara Demirspor - Kartalspor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Ankara Demirspor - Kartalspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 22. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Hidayet Yasir Çimen yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Ankara Demirspor: Furkan Işıkdemir, Muhammed Enes Yılmaz, Fatih Mustafa Baydemir, Celal Çırpanlı, Efşan Geçgin, Hasan Akdemir, Hasan Kaya, Güney Tutcuoğlu, İbrahim Bingöl, Kerem Hakan Vapurluoğlu, Bahadır Han Güngördü

Teknik Direktör: Mehmet Kaya

Kartalspor: Osman Şimşek, Emrah Taysı, Mehmet Sait Ulucan, Dündar Denizhan, Aytek Öktem, Recep Burak Yılmaz, Tahsin Hacımustafaoğlu, Yasin Şahan, Oğuzhan Demir, Ozan Solak, Zafer Çuvalcı

Teknik Direktör: Önder Deniz Kolgu

Hakem: Hidayet Yasir Çimen, Sezgin Altun, Emre Doğu, Seyfettin Erten

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