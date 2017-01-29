Manavgatspor - Kütahyaspor maç kadroları belli oldu...
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MANAVGATSPOR - KÜTAHYASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Manavgatspor - Kütahyaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 22. haftasında Manavgatspor ile Kütahyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Manavgatspor - Kütahyaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 22. haftasında Manavgatspor ile Kütahyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Evrenseki Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Levent Aktan yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Evrenseki

Manavgatspor: Fikret Sevilgen, Ahmet Sarı, Anıl Yıldırım, Enver Ekinci, İsmail Çetin, Emre Toptan, Hüseyin Onur Kaçar, Şerif Doğan, Muhammet Hastürk, Burak Özcan, Kemal Bolat

Teknik Direktör: Kamil Atalay

Kütahyaspor: İhsan Uğur Göktaş, Furkan Özyurt, Çağlar Yıldızer, Serkan Esen, Muammer Erdoğdu, Gökhan Kaya, Oğuzhan Demirer, Derviş Hüseyin Güner, Ömer Faruk Boz, Abdülkerim Kılıç, Süleyman Kasap

Teknik Direktör: Cevdet Uzunköprü

Hakem: Levent Aktan, Serkan Gülçer, Arda Darcan, Ahmet Oğuz Yılmaz

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