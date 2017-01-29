MANAVGATSPOR - KÜTAHYASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Manavgatspor - Kütahyaspor maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 1. Grup 22. haftasında Manavgatspor ile Kütahyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Evrenseki Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Levent Aktan yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Evrenseki
Manavgatspor: Fikret Sevilgen, Ahmet Sarı, Anıl Yıldırım, Enver Ekinci, İsmail Çetin, Emre Toptan, Hüseyin Onur Kaçar, Şerif Doğan, Muhammet Hastürk, Burak Özcan, Kemal Bolat
Teknik Direktör: Kamil Atalay
Haberleri İstatistikleri
Kütahyaspor: İhsan Uğur Göktaş, Furkan Özyurt, Çağlar Yıldızer, Serkan Esen, Muammer Erdoğdu, Gökhan Kaya, Oğuzhan Demirer, Derviş Hüseyin Güner, Ömer Faruk Boz, Abdülkerim Kılıç, Süleyman Kasap
Teknik Direktör: Cevdet Uzunköprü
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Levent Aktan, Serkan Gülçer, Arda Darcan, Ahmet Oğuz Yılmaz
Maç Detayları - Canlı Anlatım