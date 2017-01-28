"BİR TAKIM OLARAK HEDEFE VARIRIZ"

Galatasaray'ın Akhisar Belediyespor'u 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada bir gole imza atan futbolcu Sinan Gümüş, çok mutlu olduğunu söyledi.

Maçın ardından yaptığı açıklamada, uzun bir aradan sonra sahalara döndüğü için duyduğu mutluluğu dile getiren Sinan, "Gol attığım için çok mutluyum. Bugün maça çıktığım için daha da mutluyum. Uzun bir aradan sonra yine sahalara döndüm. Sakatlık kolay değildi. Belimi daha da kuvvetlendirmem lazım. Bu seviyeye gelmek için bazen günde çift idman yaptım. Şükürler olsun şu an iyiyim." şeklinde konuştu.

Önemli bir maçı kazandıklarını belirten sarı-kırmızılı futbolcu, "Birkaç hafta sonra Beşiktaş derbisi var. Bu maça en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. O maçtan galip gelip önlerine geçmek istiyoruz. Bugünkü hedefimiz maçı çabuk bitirmekti. Zaten devreye 4-0 önde girdik." ifadelerini kullandı.

Takım içindeki forma rekabetinin güzel geçtiğini aktaran Sinan "Rekabet olursa oyuncu kendini geliştirir. Bizim bir hedefimiz var, biz bir takımız. Ben oynarsam, Rodriguez, Bruma oynarsa camiaya yararlı oluruz. Bir takım olarak hedefe varırız." değerlendirmesini yaptı.