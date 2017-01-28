"SNEİJDER BÜYÜK ZAFERLERE İMZA ATTIRACAK"

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, 6-0 kazandıkları Akhisar Belediyespor maçının düşündükleri gibi geçtiğini söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Nazifoğlu, "Geçen hafta çok üzüldük. Bizi, haddinden fazla üzdüler. Çocuklar o kadarını hak etmiyordu. Böyle bir geri dönüş olacağını tahmin ediyorduk." ifadelerini kullandı.

"Bizim satılık oyuncumuz yok"

Japonya'nın Vissel Kobe takımına transferi gündemde olan Podolski ile maçtan sonra soyunma odasında konuştuğunu belirten Nazifoğlu, "Bizim satılık oyuncumuz yok. Podolski burada kalmak istediği müddetçe bizim oyuncumuzdur. Biz zevkle kendisiyle beraber olmaya devam edeceğiz. Maçtan sonra kendisine 'Hiçbir yere gitmiyorsun. Otur oturduğun yerde.' dedim. Böyle şakalaştık." şeklinde konuştu.

Podolski'nin takımda kalmasını istediklerini vurgulayan Nazifoğlu, "Geçen hafta Podolski burada kalmak istediğini söylemedi mi? Demek ki bir anlaşma yok. Podolski gittiği zaman yerine koyacağımız adamı bulma ihtimalimiz çok zayıf. Bizim de en büyük arzumuz burada kalması." değerlendirmesinde bulundu.

"Sneijder büyük zaferlere imza attıracak"

Nazifoğlu, Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Sneijder'in bu akşam iyi oynadığını ifade ederek, "Sneijder bugün mükemmel bir oyun sergiledi. Böyle oynaması sürpriz değil. Sneijder bundan sonra da takımını maestro gibi yönetecek ve büyük zaferlere imza attıracak." yorumunu yaptı.

Hakem Cüneyt Çakır ile ilgili yaptığı açıklamaların yanlış anlaşıldığını vurgulayan Nazifoğlu, "Düdüğü astıracağım demedim. O, düdüğünü asmazsa düdük onu asacak, kötü yönetmeye devam ettikçe kredisi düşecek manasında konuştum. Tehdit içeren en ufak bir şey olmadı." şeklinde görüş belirtti.

Transferde bir fırsat çıkması halinde değerlendirebileceklerini aktaran Galatasaraylı yönetici, "Transferin hem 65 milyon avroluk bütçeye uygun olması hem de elimizdekilerden daha iyi olması gerekir. İstediğimiz gibi bir oyuncu bulursak alacağız. Transferde her zaman sürpriz ve fırsat olur. Öyle bir fırsat çıkarsa değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Nazifoğlu ayrıca, sezon sonuna kadar teknik direktör Riekerink ile devam edeceklerini de sözlerine ekledi.