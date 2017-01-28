Emre Çolak'ın golü yetmedi
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EMRE ÇOLAK'IN GOLÜ YETMEDİ

Emre Çolak'ın golü yetmedi

Emre Çolak'ın gol attığı maçta Deportivo La Coruna, deplasmanda Eibar'a 3-1 yenildi.

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 İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 20. hafta karşılaşmasında Eibar, sahasında Deportivo La Coruna'yı 3-1 mağlup etti

Ipurua Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 4. dakikada Adrian Gonzalez, 15. dakikada Sergi Enrich ve 72. dakikada Florian Lejeune kaydetti. Deportivo La Coruna'nın 19. dakikadaki tek golüne ise kafa vuruşuyla Türk futbolcu Emre Çolak imza attı.

Emre, 10. haftada 1-1 sona eren Valencia maçının ardından Eibar karşısında da fileleri havalandırarak bu sezon La Liga'daki 2'nci golünü kaydetti. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, ligde çıktığı 16 maçta 7 de asist yaptı.

Bu sonuçla ligdeki 8. galibiyetini alan Eibar, puanını 29'a yükseltti. Galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Deportivo La Coruna ise 19 puanda kaldı.

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