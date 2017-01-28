BayArena'da müthiş geri dönüş!
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BAYARENA'DA MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ!

BayArena'da müthiş geri dönüş!

Mönchengladbach, 2-0 geriye düştüğü maçta B. Leverkusen'i 3-2 mağlup etti.

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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) 18. hafta karşılaşmasında Borussia Mönchengladbach, deplasmanda Bayer Leverkusen'i 3-2 yendi.

BayArena’da oynanan ve Türk kökenli Alman hakem Deniz Aytekin'in yönettiği maçta Bayer Leverkusen ilk yarıyı 31. dakikada Jonathan Tah ve 34. dakikada Chicharito’nun attığı golle 2-0 önde tamamladı. Milli futbolu Hakan Çalhanoğlu, Tah'ın kaydettiği golde asist yaptı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Borussia Mönchengladbach, 52. ve 58. dakikalarda Lars Stindl’in fileleri havalandırmasıyla skorda 2-2'lik beraberliği sağladı.

Konuk ekip, 71. dakikada Raffael ile bir gol daha bularak karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Borussia Mönchengladbach, bu sezon ilk deplasman galibiyetini aldı.

Bayer Leverkusen'de görev yapan milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak, 90 dakika oyunda kaldı.

Bu sonuçla Borussia Mönchengladbach puanını 20'ye çıkardı. Bayer Leverkusen ise 24 puanda kaldı.

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