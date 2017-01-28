300. GOL YASİN ÖZTEKİN'DEN

Galatasaray'ın Türk Telekom Arena'da oynadığı resmi maçlardaki 300. golü, Yasin Öztekin kaydetti.

Akhisar Belediyespor karşısında takımının üçüncü golü kaydeden Yasin, 2011 yılının ocak ayında hizmete giren Türk Telekom Arena'da Galatasaray adına 300. golü atan isim olarak tarihe geçti.

Sarı-kırmızılı takımın Türk Telekom Arena'daki ilk golünü Servet Çetin, 50. golünü Johan Elmander, 100. golünü Didier Drogba, 150. golünü Wesley Sneijder, 200. golünü Hakan Balta, 250. golünü de Selçuk İnan atmıştı.

Bu arada, kariyerinin en skorer sezonunu geçiren Yasin Öztekin, Akhisar Belediyespor maçında kaydettiği golle Süper Lig'deki gol sayısını 9 yaptı.

Bruma'nın 7. golü

Akhisar Belediyespor maçında iki kez ağları havalandıran Portekizli futbolcu Armindo Bruma, Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 7'ye çıkardı.

Bundan önceki 5 golünü de deplasman maçlarında kaydeden Bruma, Türk Telekom Arena'da bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Ligde 5 asisti de bulunan Bruma, 4 maç aradan sonra gol attı.

Sneijder'den 11. asist

Galatasaray'da Semih Kaya ve Sinan Gümüş'ün golleri ile Bruma'nın attığı ikinci golün pasını veren Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, bu sezon ligdeki asist sayısını 11'e çıkardı.

Süper Lig'de en fazla asist yapan oyuncu konumunda bulunan Sneijder, ayrıca 2 golle de takımının skor yüküne katkı sağladı.

Semih Kaya, bu sezon ikinci kez gol attı

Akhisar Belediyespor karşısında takımının ilk golünü atan savunma oyuncusu Semih Kaya, ligde bu sezon ikinci kez rakip fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de bu sezon 8. maçına çıkan Semih Kaya, ilk golünü 15. haftada deplasmanda Osmanlıspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçta kaydetmişti.

Sinan Gümüş golle döndü

Karşılaşmada Galatasaray'ın son golünü kaydeden Sinan Gümüş, yaşadığı sakatlıktan sonra golle sahalara döndü.

Ligde 6 maç aradan sonra forma giyen ve Akhisar Belediyespor karşılaşmasında 84. dakikada Bruma'nın yerine oyuna dahil olan Sinan Gümüş, 87. dakikada takımının son golünü attı.

Sinan Gümüş, bu sezon ligde ikinci kez ağları havalandırdı.

Taraftardan Podolski'ye sevgi gösterisi

Galatasaraylı taraftarlar, takımdan ayrılması gündemde olan Alman futbolcu Lukas Podolski'ye sevgi gösterisinde bulundu.

Taraftarlar, karşılaşmanın 78. dakikasında yerini Eren Derdiyok'a bırakan Alman futbolcu lehine tezahürat yaptı.

Podolski, taraftarların ısrarı üzerine maç içinde tribünlere giderek "üçlü" çektirdi.

10 maçta 9 galibiyet

Galatasaray, Süper Lig'de Akhisar Belediyespor ile oynadığı 10. maçında 9. galibiyetini elde etti.

Ege temsilcisi ile İstanbul'da oynadığı 5. maçından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısındaki tek yenilgisini 2013-2014 sezonunda Manisa'da oynanan karşılaşmada yaşamıştı.

Galatasaray, Akhisar Belediyespor ile sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı karşılaşmadan da 3-1 galip ayrılmıştı.

İki takım arasında oynanan lig maçlarında Galatasaray 30, yeşil-siyahlılar ise 9 gol attı.

Bu arada Akhisar Belediyespor, Süper Lig'de üst üste 3. maçında da gol atmayı başaramadı.