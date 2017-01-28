Gaziantep Basketbol evinde kazandı
﻿
Site İçi Arama
﻿

GAZİANTEP BASKETBOL EVİNDE KAZANDI

Gaziantep Basketbol evinde kazandı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Gaziantep Basketbol, Yeşilgiresun Belediyespor'u 78-71 yendi.

269 Okunma

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Gaziantep Basketbol, Yeşilgiresun Belediyespor'u 78-71 yendi.

Ev sahibi takım, karşılaşmanın 5. dakikasında Jefferson'un bulduğu isabetle 5 sayılık farkı yakaladı: 10-5. Geriden gelen konuk takım arka arkaya bulduğu sayılarla farkı azaltsa da ilk periyodu Gaziantep Basketbol 18-16 üstün geçti.

İkinci çeyrekte Yeşilgiresun Belediyespor savunma sertliğini arttırdı ve oyunda dengeyi kurdu. İlk yarının bitmesine 4 dakika kala Armstead'in bulduğu sayı mücadeleye beraberliği getirdi: 25-25. Periyodun kalan bölümü karşılıklı basketlerle geçildi ve devreye de 36-36 eşitlikle girildi.

Maçın ikinci yarısında oyunun kontrolünü tekrar eline alan ev sahibi takım 3. dakikada Jefferson'un atışıyla farkı beşe yükseltti: 43-38. Etkili oyununu sürdüren Gaziantep Basketbol, son periyoda 57-46 önde girdi.

Son periyotta da oyundaki etkisini sürdüren ev sahibi takım, sahadan 78-71 galip ayrıldı.

Gaziantep Basketbol: 78 - Yeşilgiresun Belediyespor: 71

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Mehmet Keseratar, Alper Özgök, İbrahim Altıntaş

Gaziantep Basketbol: Denmon 16, Rautins 3, Cherry 14, Balazic 13, Jefferson 20, Altan Erol 2, Alper Özcan, Ruzic 10, Haislip

Yeşilgiresun Belediyespor: Armstead 17, Enes Berkay Taşkıran 6, Murry 6, Emircan Koşut 1, Gill 22, Ömer Utku Al, İnanç Koç, Doğuş Özdemiroğlu 11, Deyan Ivanov 8

1. Periyot: 18-16

Devre: 36-36

3. Periyot: 57-46

Beş faulle çıkanlar: 38.28 Balazic (Gaziantep Basketbol), 39.45 Doğuş Özdemiroğlu (Yeşilgiresun Belediyespor)

ETİKETLER
1
TED Kolejliler hiç tat vermiyor!
"Allah, Osmanlıspor'a sabır versin!"
Gençlerbirliği'nde joker taktik çalışması
Osmanlıspor'da N'diaye yok, Mehmet Güven cezalı
Ziraat Bankası, Beşiktaş'ı yendi, liderliğini sürdürdü
Satrançta Türkiye şampiyonları belli oldu
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿