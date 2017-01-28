GAZİANTEP BASKETBOL EVİNDE KAZANDI

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Gaziantep Basketbol, Yeşilgiresun Belediyespor'u 78-71 yendi.
Ev sahibi takım, karşılaşmanın 5. dakikasında Jefferson'un bulduğu isabetle 5 sayılık farkı yakaladı: 10-5. Geriden gelen konuk takım arka arkaya bulduğu sayılarla farkı azaltsa da ilk periyodu Gaziantep Basketbol 18-16 üstün geçti.
İkinci çeyrekte Yeşilgiresun Belediyespor savunma sertliğini arttırdı ve oyunda dengeyi kurdu. İlk yarının bitmesine 4 dakika kala Armstead'in bulduğu sayı mücadeleye beraberliği getirdi: 25-25. Periyodun kalan bölümü karşılıklı basketlerle geçildi ve devreye de 36-36 eşitlikle girildi.
Maçın ikinci yarısında oyunun kontrolünü tekrar eline alan ev sahibi takım 3. dakikada Jefferson'un atışıyla farkı beşe yükseltti: 43-38. Etkili oyununu sürdüren Gaziantep Basketbol, son periyoda 57-46 önde girdi.
Son periyotta da oyundaki etkisini sürdüren ev sahibi takım, sahadan 78-71 galip ayrıldı.
Gaziantep Basketbol: 78 - Yeşilgiresun Belediyespor: 71
Salon: Karataş Şahinbey
Hakemler: Mehmet Keseratar, Alper Özgök, İbrahim Altıntaş
Gaziantep Basketbol: Denmon 16, Rautins 3, Cherry 14, Balazic 13, Jefferson 20, Altan Erol 2, Alper Özcan, Ruzic 10, Haislip
Yeşilgiresun Belediyespor: Armstead 17, Enes Berkay Taşkıran 6, Murry 6, Emircan Koşut 1, Gill 22, Ömer Utku Al, İnanç Koç, Doğuş Özdemiroğlu 11, Deyan Ivanov 8
1. Periyot: 18-16
Devre: 36-36
3. Periyot: 57-46
Beş faulle çıkanlar: 38.28 Balazic (Gaziantep Basketbol), 39.45 Doğuş Özdemiroğlu (Yeşilgiresun Belediyespor)