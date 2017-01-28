Karbeyaz'dan Bakan Kılıç'a ziyaret
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KARBEYAZ'DAN BAKAN KILIÇ'A ZİYARET

Karbeyaz'dan Bakan Kılıç'a ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, EYOF'un maskotu Karbeyaz ile bir araya geldi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Erzurum'un ev sahipliği yapacağı 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin resmi maskotu Karbeyaz ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 11-18 Şubat tarihlerinde yapılacak organizasyon öncesi gerçekleşen buluşma neşeli anlara sahne olurken, Bakan Kılıç, Karbeyaz ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Kılıç, buluşma sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Erzurum'un ev sahipliği yapacağı Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin maskotu 'Karbeyaz'ı misafir ettik. Sevimli maskotumuz, geleceğin olimpiyat şampiyonlarının mücadele edeceği EYOF 2017 Erzurum'a büyük bir heyecan ve renk katacak." ifadelerini kullandı.

EYOF 2017 Erzurum'un resmi maskotunun ismi, sosyal medyada yapılan oylama sonucu "Karbeyaz" olarak belirlenmişti.

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