"FATİH TERİM'İN ŞAHSIYLA SIKINTIM YOK AMA..."

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda konuşan Başkan Aziz Yıldırım, kulüp ve kendisi hakkında ceza veren Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) kurullarını artık tanımadıklarını belirterek, TFF hakkında ağır eleştirilerde bulundu.

TFF'nin her yerinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üyelerinin olduğunu iddia eden Yıldırım, şunları aktardı:

"TFF Başkanı konuşma yapıyor, 'TFF'deki isimleri verdik.' diye. Yalan söylüyor. Çaycıyı gönderdiler. Kuruldaki isimleri kendi kafalarına göre attılar, kendi şirketlerindeki insanları getirdiler. Tahkimde benle ilgili karar veriyorlar. Biz 3 Temmuz'da adalete, hukuka güvenmedik. Eğer güvenseydik yapmadığımız suçlardan dolayı ceza verilecekti. Buna da isyan edeceğiz. Bundan sonra artık TFF Disiplin Kurulunu, Tahkim Kurulunu tanıma sorunumuz yok. TFF içerisinde ve kurullarında, her yerde FETÖ'cüler var. Bunu söylerken de bilgi ve belgeye dayanarak söylüyorum. TFF'yle ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağım. TFF Başkanı, biz FETÖ'cülerle mücadele ederken FETÖ'cü avukatla Beşiktaş için ifade verdi. Elini kolunu sallayarak gitti. Başka bir şey söylemeye gerek var mı? Ben ve Fenerbahçe olduğu zaman ceza veriyorlar. Amed Sportif Faaliyetler maçına 75 taraftar gelmiş, 100-200 bin lira ceza vermişler. İpin ucunu iyice kaçırdılar. Mahkemede hesaplaşacağız."

TFF'den FETÖ'cü diye atılanlarla ilgili federasyonun devlete başvurmadığını savunan Yıldırım, "Devlete sormadan attıkları insanlara damga vurdular. Eski MHK Başkanı'nı gönderdiler. O FETÖ'cüyse geçen sezon alınan bütün neticeler şaibelidir. Bunları açıklamak mecburiyetindesiniz. Saklayamazsınız." şeklinde konuştu.

- Demirören'in Beşiktaş'tan alacağı

TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in, bir dönem başkanlık yaptığı Beşiktaş'tan 30 milyon dolar alacağı olduğunu anımsatan sarı-lacivertli kulübün başkanı, şunları kaydetti:

"TFF Başkanı konuşmasında, 'sayın Mehmet Ali Aydınlar federasyon başkanı seçildiğinde Fenerbahçe'nin en büyük sponsoruydu. Bu ilişkiler her zaman olabilir.' dedi. Beşiktaş'tan 60 milyon dolar alacağının, 30 milyona düştüğünü söyledi. Sayın Mehmet Ali Aydınlar kendi şirketinin reklamını yapabilmek için voleybol takımına sponsor oldu. Karşılığını da aldı. Borç almak başka sponsor olmak başka. Beyefendinin Beşiktaş'tan 100 milyon lira alacağı var. Bu parayı isterse Beşiktaş transfer yapamaz, ödemelerde zorluklar yaşar, istediği bütçe ayarlamasını yapamaz. Sayın Demirören, bunu kulübe hibe et. Biz de alacaklarımızı hibe ettik. Siz de edin. Bunu ortadan kaldırmazsanız aksi halde şaibe olacaktır. Beşiktaş'ın yenmesini isteyeceksin ki size para ödesin. Yoksa ödeyemez."

- Yayın ihalesi

Yeni yapılan yayın ihalesiyle de ilgili bilgi veren Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Yayın ihalesinde 500 milyon doların 250 milyonu döviz olarak ödenecek. Yayın ihalesi yapıldığında kur 3.260 liraydı. Kur ihaleden sonra pazartesi günü 3.360 lira oldu. İhale 1 Haziran 2017'de devreye girecek. Kuru 3.260 liradan sabitlemeye çalışıyorlar. Parayı şimdiden aşağıya indiriyorlar. 'Ben bunu imzalamam.' dedim. Korkuyorum. İçinizden biri yarın beni haysiyet divanına verse kulüpten atılırım diye korktum. 'İhale iptal olur.' dediler, olsun. Doğru olmayan bir şeyi imzalamam. Bütün kulüpler 175 milyon lira aşağıya düşüyor. 16 kulüp imzalamış, ben kulüp adına sizden yetki almadan böyle bir şeyi imzalamam. Beni mahkemeye verip kulüpten atabilirsiniz. Dernekler Kanunu'na göre idare edilen kulüpler nasıl 'evet' diyor anlamıyorum."

- "Terim, ya milli takım hocası olmalı..."

Aziz Yıldırım, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in görevden ayrılması gerektiğini dile getirerek, gerekçesini şöyle açıkladı:

"Fatih Terim'in şahsıyla sıkıntım yok ama görevden ayrılmalı. Ya milli takım hocası olmalı ya da eğitimi organize eden kişi. Parası bizi ilgilendirmiyor. Hak ediyor ki alıyor. Böyle kabul edelim. Türk futbolu için 5-10 yıllık plan yapılmalı. Almanya, Macaristan ve Belçika gibi. Bunlar da kulüpler üzerinden hayata geçirilmeli."

- "Fenerbahçe siyasetin içinde yoktur"

"Güçlü bir Türkiye için EVET" kampanyası başlatanlardan olan eski Fenerbahçeli futbolcu Rıdvan Dilmen için de yorum yapan Aziz Yıldırım, "Rıdvan kulübümüzün üyesi değildir. Bu camiaya hizmet etmiş oyuncudur. Fikri ne olursa olsun o konuda bizim üyemiz olmadığı için, üye olsa da fark etmez, bir işlem yapamayız. Fenerbahçe siyasetin içinde yoktur. Fenerbahçe kimliğini meydana getiren insanlar düşündükleri oyu verirler, buna da saygı göstermek mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

Bu arada Yıldırım'ın, konuşması sırasında "Cavcav vefat etti, beni bekliyorlar. Ölmeye niyetim yok. Onları göndermeden gitmem de. Biz FETÖ'yle mücadele etmiş bir camiayız." demesi salonda bulunanlar tarafından alkışlandı.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, Fenerbahçe'de hiçbir branşın birbirinden ayrılamayacağını, basketbolda da futbolda da başarı veya başarısızlığın kendisini ait olduğunu vurguladı.

Adanaspor maçı sonrası hakemlerle ilgili söylediklerini de hatırlatan Yıldırım, kulüp başkanlarıyla bir toplantı yapmak istediğini ancak bunun gerçekleşmediğini anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birkaç kulübü aradım, 'bu toplantıda biz de varız.' dediler. Sonra, aradığım bir başkan bana döndü. Yanındaki arkadaşı beni aradı ve 'sizden sonra bizi bir kulüp başkanı aradı, 'sayın Cumhurbaşkanlığı böyle bir toplantı istemiyor.' dedi. Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir toplantıyı neden istemesin? Burada çıkacak kararları bir merciye götüreceğiz. Bu merci de Cumhurbaşkanlığı. Onun adını, bazı siyasilerin de adı kullanılarak sporda baskı oluşturmaya çalışıyorlar. Herkes nemalanıyor. İsimlerini teker teker açıklarım bunların. Uyarıyorum buradan."