Quaresma'dan Yıldırım'a cevap
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QUARESMA'DAN YILDIRIM'A CEVAP

Quaresma'dan Yıldırım'a cevap

Quaresma: "Bu amblemi öpüyorum çünkü bu kulübe hayranım"

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Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, Aziz Yıldırım'ın divan kurulu toplantısında kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Aziz Yıldırım'ın bugün yapılan divan kurulu toplantısında "Quaresma avukatıyla bizi aradı 1,5 ay önce. Benimle görüşmek istedi, kabul etmedim, bizim menajerlerle görüştü. 'Transfer olmak istiyor' dediler." şeklindeki açıklamalarını Portekizli oyuncu, Instagram hesabından paylaşım yaparak yanıtladı.

Quaresma, Beşiktaş armasını öptüğü bir fotoğrafla birlikte paylaştığı mesajda, "Bu amblemi öpüyorum çünkü bu kulübe hayranım. Oynayabileceğim kulüpte olmak istiyorum ve bu kulüp Beşiktaş. Herkese sevgiyle sarılıyorum." ifadelerini kullandı.
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