RAGBİ'NİN YENİ BAŞKANI MURAT PAZAN

Spor Bakanlığı binasında yapılan genel kurulda adaylardan Efe Kırmızıer'in çekildiğini açıklamasının ardından konuşma yapmak istemesi genel kurulda oylandı ve kabul edilmedi. Bunun üzerine kısa süren bir gerginlik yaşandı.

Divan kurulu başkanlığını Musa Beşbarmak'ın yaptığı genel kurulda başkanlık için Murat Pazan ve Mustafa Aksu, yarıştı. Pazan, 64 delegenin oyunu alarak federasyonun yeni başkanı olurken Aksu ise 61 oyda kaldı. 2 oy ise geçersiz sayıldı.

Murat Pazan, seçimin ardından yaptığı açıklamada, "Kazanan camiamız oldu. Ayrımcılık yok. Biz bir aileyiz. Delegelerimize yarıştığım arkadaşım Mustafa Aksu'ya çok teşekkür ediyorum.'' ifadelerini kulandı.

Murat Pazan'ın başkanlığındaki yönetim kurulunda Şenol Babacan, Mansur Yılmaz, Hamza Aydoğdu, Filiz Çıkırıkçı, Bülent Güler, Erhan Saka, Ferudun Acar, Can Ensarioğlu, Adem Yakıncı, Fatih Koşar, Resul Kurt, Hakan Çoban, Muhammed Berdibek ve Güngör Doğanay yer aldı.