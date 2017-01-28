"Allah, Osmanlıspor'a sabır versin!"
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"ALLAH, OSMANLISPOR'A SABIR VERSİN!"

"Allah, Osmanlıspor'a sabır versin!"

Başkent ekibinin Luiz Carlos transferini açıklamasının ardından El Ehli taraftarları sosyal medyada 31 yaşındaki futbolcuyu ti'ye alan paylaşımlarda bulundular.

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Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası olmak üzere üç kulvarda mücadele eden Osmanlıspor, 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Luiz Carlos'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından El Ehli'nin formasını giyen Luiz Carlos ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Brezilyalı futbolu, kariyerinde sırasıyla Freamunde, Paços Ferreira, Braga ve El Ehli takımlarında oynadı.

El Ehli taraftarları dalga geçti

Başkent ekibinin Luiz Carlos transferini açıklamasının ardından El Ehli taraftarları sosyal medyada 31 yaşındaki futbolcuyu ti'ye alan paylaşımlarda bulundular.

31 yaşındaki Luiz Carlos'un daha büyük olduğunu iddia eden taraftarlar Brezilyalı futbolcu için "Dünya'nın en kötü futbolcusu" ve "Allah, Osmanlıspor'a sabır versin" şeklinde ifadeler kullandılar.

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