İŞTE GALATASARAY - AKHİSAR BEL. MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Galatasaray - Akhisar Bel. maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Galatasaray - Akhisar Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 19. Haftasında Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Türk Telekom Arena
Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Wesley Sneijder, Lukas Josef Podolskı, Armındo Tue Na Bangna, Hakan Kadir Balta, Lıonel Jules Carole, Semih Kaya, Josue Fılıpe Soares Pesqueıra, Sabri Sarıoğlu
Teknik Direktör: Johannes Hendrikus Olde Riekerink
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Akhisar Bel.: Özer Hurmacı, Rıcardo Jorge Vaz Te, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Orhan Taşdelen, Hasan Ali Adıgüzel, Enock Kafı Adu, Ömer Bayram, Abdou Lwahıd Sıssoko, Fatih Öztürk, Olcan Adın, Caner Osmanpaşa
Teknik Direktör: Hakkı Tolunay Kafkas
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Hakem: Ali Palabıyık, Cem Satman, Ekrem Kan, Bülent Birincioğlu
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