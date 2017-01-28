İşte Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ANTALYASPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'ler

Spor Toto Süper Lig 19. haftasında Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig 19. Haftasında Antalya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Antalya Stadyumu

Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Zeki Yıldırım, Charles Fernando Basılıo Da Sılva, Samuel Eto O Fıls, Luıs Francısco Grando, Sakıb Aytaç, Ondrej Celustka, Saso Fornezzı, Deniz Kadah, Macıel Sousa Campos Richard Danılo, Serges Flavıer Mbılla Etame

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Aytemiz Alanyaspor: Guy Lucıen Mıchel Landel, Haydar Yılmaz, Birol Parlak, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Carlos Garcıa Badıas, Georgıos Tzavellas, Kenneth Josıah Omeruo, Wılde Donald Guerrıer, Cenk Ahmet Alkılıç, Vagner Sılva De Souza

Teknik Direktör:

Hakem: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Hakan Yemişken, Ali Şansalan

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