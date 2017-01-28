ÇAYKUR RİZESPOR 1 - K KARABÜKSPOR 0

Çaykur Rizespor 1 - K Karabükspor 0
Spor Toto Süper Lig 19. haftasında Çaykur Rizespor ile K Karabükspor Yeni Rize Şehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 1-0 kazandı.
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Ahmet İlhan Özek (61' Robin Yalçın), Ümit Kurt, Godfrey Oboabona, Dhurgham Ismail, Jakob Jantscher (71' Oğulcan Çağlayan), Davide Petrucci, Marwane Saadane, Özgür Çek, Mehmet Akyüz, Leonard Kweuke (81' Bright Edomwonyi)
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
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K Karabükspor: Ahmet Şahin, Dany Nounkeu, Barış Başdaş, Iasmin Latovlevici, Valerica Gaman, Ceyhun Gülselam, Kerim Zengin, Cristian Tanase (25' Andre Poko), İlhan Depe (81' Marius Alexe), Evgen Seleznyov, Andrey Bliznichenko (68' Serdar Deliktaş)
Teknik Direktör: Igor Tudor
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Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Samet Çiçek, Onur Karabaş
Gol: DK 6: Leonard Kweuke (Çaykur Rizespor)
Sarı Kartlar: DK 4: Ceyhun Gülselam (K Karabükspor), DK 85: Marwane Saadane (Çaykur Rizespor), DK 90: Andre Poko (K Karabükspor)
Kırmızı Kart: DK 90: Marwane Saadane (Çaykur Rizespor)
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