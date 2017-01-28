GENÇLERBİRLİĞİ'NDE JOKER TAKTİK ÇALIŞMASI

Yarın 19 Mayıs Stadı’nda Osmanlıspor’u ağırlayacak olan Gençlerbirliği, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

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Yarın 19 Mayıs Stadı’nda Osmanlıspor’u ağırlayacak olan Gençlerbirliği, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Isınma koşusu ile başlayan antrenman daha sonra 5’e 2 pas çalışması ile devam etti.

İkinci bölümde dar alanda jokerli taktik çalışma yapan başkent ekibi, günü çıkış çalışmasıyla tamamladı.

Yarın oynanacak maçta sakatlığı bulunan Owusu ve kart cezalısı Uğur haricinde eksik bulunmuyor.

19 Mayıs Stadı’nda oynanacak maçın biletleri 5 TL’den satışa çıktı ve tüm Passolig kart sahipleri, kulüp fark etmeksizin Gençlerbirliği tribününde yer alabilecek.

Geçtiğimiz hafta vefat eden İlhan Cavcav’a veda niteliğinde olacak bu maçta , kulüpten yapılan açıklama ile “tüm Ankaralılar’ı kederimizi paylaşmaya davet ediyoruz” çağrısı yapıldı.