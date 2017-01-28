Osmanlıspor'da N'diaye yok, Mehmet Güven cezalı
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OSMANLISPOR'DA N'DİAYE YOK, MEHMET GÜVEN CEZALI

Osmanlıspor'da N'diaye yok, Mehmet Güven cezalı

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Başkent’in Süper Lig’deki bir diğer temsilcisi Gençlerbirliği’yle karşılaşacak olan Osmanlıspor bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Başkent’in Süper Lig’deki bir diğer temsilcisi Gençlerbirliği’yle karşılaşacak olan Osmanlıspor bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Başkent derbisinde Gençlerbirliği’ne konuk olacak Osmanlıspor bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma oyunuyla devam etti. Haftanın son antrenmanı saha kenarında yapılan sprint çalışmasıyla son buldu.

1 saat süren antrenmana ülkesinin milli takımında bulunan Ndiaye (Senegal) katılmadı.

Diğer yandan tedavisi devam eden Engin Bekdemir takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını devam ettirirken iyileşme sürecine giren genç oyunculardan Tugay Kacar ise antrenmanın ilk etabında takımla birlikte; sonraki bölümde ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde özel çalışma yaptı.

Başkent ekibinde kart cezalısı olan Mehmet Güven, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

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