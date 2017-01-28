Ziraat Bankası, Beşiktaş'ı yendi, liderliğini sürdürdü
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ZİRAAT BANKASI, BEŞİKTAŞ'I YENDİ, LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Ziraat Bankası, Beşiktaş'ı yendi, liderliğini sürdürdü

Efeler Ligi’nde 13 hafta mücadelesinde Ziraat Bankası, Beşiktaş’ı konuk etti. Başkent Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Ziraat Bankası 3-0 kazandı.

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Efeler Ligi’nde 13 hafta mücadelesinde Ziraat Bankası, Beşiktaş’ı konuk etti.

Başkent Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Ziraat Bankası 3-0 kazandı.

Karşılaşmanın setleri 25-21, 25-15, 25-23  Ziraat Bankası lehine sonuçlandı ve Ziraat Bankası puanını 34’e yükselterek liderliğini sürdürdü.

Ziraat Bankası: 3   -   Beşiktaş: 0

SALON         : Başkent Voleybol Salonu

HAKEMLER : Bilal Çağlar, Salim Bektaş

SETLER       : 25-21, 25-15, 25-23 

SÜRE           : 1 saat 23 dakika

Ziraat Bankası: Ulaş Kıyak, Jeroen Rauwerdınk, David Lee, Emre Savaş, Marcus Nilsson, Burak Güngör (Volkan Döne (L) Kay Van Dıjk, Vefa Yılmaz, Koray Şahin)

Beşiktaş: Martin Nemec, Batuhan Avcı, Görkem Yazgan, Milos Nikic, Erhan Dunge, Ferhat Akdeniz (Nuri Şahin, Çağlar Aksoylu)

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