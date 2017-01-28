ZİRAAT BANKASI, BEŞİKTAŞ'I YENDİ, LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Efeler Ligi’nde 13 hafta mücadelesinde Ziraat Bankası, Beşiktaş’ı konuk etti.
Başkent Voleybol Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Ziraat Bankası 3-0 kazandı.
Karşılaşmanın setleri 25-21, 25-15, 25-23 Ziraat Bankası lehine sonuçlandı ve Ziraat Bankası puanını 34’e yükselterek liderliğini sürdürdü.
Ziraat Bankası: 3 - Beşiktaş: 0
SALON : Başkent Voleybol Salonu
HAKEMLER : Bilal Çağlar, Salim Bektaş
SETLER : 25-21, 25-15, 25-23
SÜRE : 1 saat 23 dakika
Ziraat Bankası: Ulaş Kıyak, Jeroen Rauwerdınk, David Lee, Emre Savaş, Marcus Nilsson, Burak Güngör (Volkan Döne (L) Kay Van Dıjk, Vefa Yılmaz, Koray Şahin)
Beşiktaş: Martin Nemec, Batuhan Avcı, Görkem Yazgan, Milos Nikic, Erhan Dunge, Ferhat Akdeniz (Nuri Şahin, Çağlar Aksoylu)