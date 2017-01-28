DENİZLİSPOR - ADANA DEMİRSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Denizlispor - Adana Demirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:00'da başlayacak Denizlispor - Adana Demirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 19. Haftasında Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Emre Malok yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Denizli Atatürk
Denizlispor: Alperen Babacan, Taha Can Velioğlu, Ziya Alkurt, Yasin Ozan, Leandro Deyrınıo Kappel, Burak Altıparmak, Anıl Taşdemir, Alfred Sankoh, Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz, Asil Kaan Güler
Teknik Direktör: Ferudun Şaban Yarkın
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Adana Demirspor: Göksu Alhas, Servan Taştan, Mehmet Taş, Mıckael Franck Pote, Sercan Kaya, Waldıson Rodrıgues De Souza, Emrullah Şalk, Oğuzhan Berber, Nıkola Raspopovıc, Berkay Samancı, Serkan Yanık
Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Emre Malok, Baran Eraslan, Mehmet Salih Mazlum, Serdar Akkoçoğlu
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