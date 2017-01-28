Denizlispor - Adana Demirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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DENİZLİSPOR - ADANA DEMİRSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Denizlispor - Adana Demirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1. Lig 19. haftasında Denizlispor ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Denizlispor - Adana Demirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:00'da başlayacak Denizlispor - Adana Demirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 19. Haftasında Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Emre Malok yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Denizli Atatürk

Denizlispor: Alperen Babacan, Taha Can Velioğlu, Ziya Alkurt, Yasin Ozan, Leandro Deyrınıo Kappel, Burak Altıparmak, Anıl Taşdemir, Alfred Sankoh, Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz, Asil Kaan Güler

Teknik Direktör: Ferudun Şaban Yarkın

Adana Demirspor: Göksu Alhas, Servan Taştan, Mehmet Taş, Mıckael Franck Pote, Sercan Kaya, Waldıson Rodrıgues De Souza, Emrullah Şalk, Oğuzhan Berber, Nıkola Raspopovıc, Berkay Samancı, Serkan Yanık

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Hakem: Emre Malok, Baran Eraslan, Mehmet Salih Mazlum, Serdar Akkoçoğlu

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