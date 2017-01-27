Koray Çölgeçen futbolu bıraktı!
﻿
Site İçi Arama
﻿

KORAY ÇÖLGEÇEN FUTBOLU BIRAKTI!

Koray Çölgeçen futbolu bıraktı!

Koray Çölgeçen, futbolu bıraktığını açıkladı.

480 Okunma

En son Tokatspor'da oynayan Süper Lig kariyerli tecrübeli savunma oyuncusu Koray Çölgeçen, futbolu bıraktığını açıkladı.

 

 
 
ETİKETLER #Tokatspor
1
2. Lig ve 3. Lig maçlarına canlı yayın projesi
Spor Toto 2. Lig'de görünüm
1461 Trabzon 0 - Tokatspor 0
İlhan Cavcav anısına saygı duruşu
İşte 1461 Trabzon - Tokatspor maçında ilk 11'ler
2 ve 3. Lig kulüplerine müjde!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿