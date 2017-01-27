DAÇKA EVİNDE İSTEDİĞİNİ ALAMADI!

Turkish Airlines Euroleague'in 20. haftasında Darüşşafaka Doğuş sahasında Zalgiris Kaunas ile karşılaştı. Daçka karşılaşmadan 66-69 mağlup ayrıldı.

Basketbol THY Avrupa Ligi 20. hafta maçında Darüşşafaka Doğuş, sahasında Litvanya'nın Zalgiris takımına 69-66 yenildi.

Darüşşafaka Doğuş, bu sonuçla üst üste 2. toplamda da 10. yenilgisini aldı. Darüşşafaka Doğuş ayrıca, sahasında da 4 maç sonra Avrupa Ligi'nde kaybetti. Zalgiris ise üst üste 2. toplamda da 8. galibiyetini elde etti.

Tempolu başlayan karşılaşmada iki takım da basit top kayıpları yaptı. Hücumda iki takımın da istediği ritmi bulamadığı ilk 5 dakikayı Zalgiris, 7-5 önde tamamladı. Westermann ve Lima'yla sayılar üreten Litvanya temsilcisi, ilk çeyreği 16-14 üstün bitirdi.

Karşılıklı basketlere sahne olan ikinci periyotta boyalı alandan sayılar üreten Zalgiris, 16. dakikayı 28-24 önde geçti. Hücumda çok fazla top kaybı yapan Darüşşafaka Doğuş karşısında üstünlüğünü devre sonuna kadar sürdüren konuk ekip, soyunma odasına 38-31 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe Pangos'un basketleriyle başlayan Zalgiris, 23. dakikada farkı 8'e çıkardı: 37-45. Etkili savunmasıyla Darüşşafaka Doğuş'a kolay sayı şansı tanımayan Zalgiris, final periyoduna 55-49 önde girdi.

Son çeyrekte Wanamaker'ın potaya giderek kaydettiği basketlere Zalgiris, boyalı alandan bulduğu sayılarla cevap verdi ve son 5 dakikaya girilirken farkı 9'a yükseltti: 55-64. Darüşşafaka Doğuş, sert savunmasıyla rakibine yaklaşık 3 dakika sayı şansı tanımadı ve bitime 2 dakika kala farkı 4'e indirdi: 60-64. Serbest atış çizgisinden düşük yüzdeyle oynayan Darüşşafaka Doğuş, rakibine yaklaşma fırsatını değerlendiremedi ve Zalgiris sahadan 69-66 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi, Darüşşafaka Doğuş'ta 17 sayı üreten Brad Wanamaker oldu. Konuk ekipte ise Kevin Pangos 14, Augusto Lima ise 11 sayı atarak takımlarının galibiyetinde başrol oynadı.

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Fernando Rocha (Portekiz), Anne Panther (Almanya)

Darüşşafaka Doğuş: Clyburn 9, Wanamaker 17, Anderson 4, Moerman 7, Zizic 4, Mehmet Yağmur, Birkan Batuk 3, Furkan Aldemir 6, Bertans 13, Harangody 3

Zalgiris: Pangos 14, Westermann 6, Ulanovas 6, Jankunas 6, Lima 11, Lekavicius 6, Seibutis 2, Motum 5, Milaknis 8, Kavaliauskas 5

1. Periyot: 14-16

Devre: 31-38

3. Periyot: 49-55

Beş faulle çıkan: 38.44 Pangos (Zalgiris)

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