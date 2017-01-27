Alanyaspor, Antalyaspor maçına hazır
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ALANYASPOR, ANTALYASPOR MAÇINA HAZIR

Alanyaspor, Antalyaspor maçına hazır

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde altyapı antrenörü Mustafa Camunak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarında bulunan N'Sakala ve Gassama ile sakatlığı süren Deniz Vural katılmadı. Sackey ise takımdan ayrı çalıştı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda turuncu-yeşilli futbolcular, dar alanda pas ve top kapma çalışmaları yaptı. İdman, koşuyla sona erdi.

Aytemiz Alanyaspor, yeni teknik direktörü Safet Susic ile ilk antrenmanına 31 Ocak Salı günü çıkacak.

 
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